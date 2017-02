DCM vermeldet Previewrekord für "Bibi & Tina 4"

Die Darstellerinnen Lina Larissa Strahl (Bibi), Lea van Acken (Adea) und Lisa-Marie Koroll (Tina, v.l.n.r.) bei der Weltpremiere von "Bibi & Tina - Tohuwabohu Total!" in Berlin (Bild: DCM)

Mehr als 100.000 Besucher haben gestern an einem einzigen Nachmittag die Previews zu "Bibi & Tina - Tohuwabohu Total!" in den deutschen Kinos gesehen. Wie DCM , der das vierte Abenteuer der beiden Freundinnen am 23. Februar in die deutschen Kinos bringt, heute mitteilt, hatte man parallel zur Weltpremiere in Berlin in 580 Kinos bundesweit zu Previews geladen gehabt und dabei für DCM und die "Bibi & Tina"-Kinofilmreihe ein Preview-Rekordergebnis erzielt.Entsprechend erfreut war DCM-Gründer und -Geschäftsführer Dario Suter : "Dieses Ergebnis übersteigt unseren kühnsten Erwartungen! Wir bedanken uns herzlich bei den 'Bibi & Tina'-Fans, die uns dieses unglaubliche Ergebnis beschert haben. Unser Dank gilt außerdem der hervorragenden Zusammenarbeit mit den Kinobetreibern. Hand in Hand mit unserem Marketing ist es gelungen, die ersten 'Bibi & Tina'-Fans in dieser großen Zahl zu mobilisieren."

Quelle: Blickpunkt:Film

