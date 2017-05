Dating-Geschäft als Wachstumsmotor bei ProSiebenSat.1

Großansicht Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender ProSiebenSat.1 (Bild: ProSieben Sat.1) Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender ProSiebenSat.1 (Bild: ProSieben Sat.1)

Mit einem zweistelligen Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal beim Umsatz und den Ergebniskennzahlen hat ProSiebenSat.1 das erste Quartal 2017 abgeschlossen. Konzernangaben zufolge stieg der Quartalsumsatz um 13 Prozent auf 910 Mio. Euro an, das um Sondereffekte bereinigte Ebitda und der bereinigte Konzernüberschuss lagen mit 188 bzw. 88 Mio. Euro jeweils um zehn Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals. Der Umsatzanteil, den ProSiebenSat.1 außerhalb des TV-Werbegeschäfts erzielte, stieg im Jahresvergleich von 43 auf 50 Prozent.Damit ist ProSiebenSat.1 laut seinem Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling gut in das Jahr 2017 gestartet: "Wichtiger Wachstumstreiber ist das Commerce-Portfolio, es hat unsere Umsatzdynamik beschleunigt und die Ertragskraft der ganzen Gruppe nachhaltig gestärkt. Schon heute erwirtschaften wir einen signifikanten Anteil mit neuen und digitalen Geschäftsmodellen. Damit sind wir auf einem guten Weg, unsere Umsatz- und Profitabilitätsziele für 2018 zu erreichen."In Zahlen ausgedrückt: der Umsatz im Segment Digital Ventures & Commerce stieg im ersten Quartal um 53 Prozent auf 229 Mio. Euro; das adjusted Ebitda lag mit 47 Mio. Euro um 26 Prozent über dem des Vorjahresquartals. Den größten Wachstumsbeitrag habe nach Konzernangaben das seit Oktober 2016 vollkonsolidierte Geschäft mit den Online-Dating-Plattformen Parship und ElitePartner geliefert. Aber auch die Umsatzsteigerung bei verschiedenen Commerce-Plattformen und dem Lifestyle-Vertical hätten das organische Wachstum positiv beeinflusst, heißt es in der Bilanzpressemitteilung weiter.Einstellige Zuwächse erzielten die deutschensprachigen TV-Sender von ProSiebenSat.1. Hier stieg der Quartalsumsatz um zwei Prozent auf 502 Mio. Euro an, das adjusted Ebitda lag mit 137 Mio. Euro um vier Prozent über dem des Vorjahresquartals. Zu dieser positiven Entwicklung trugen vor allem die wachsenden Distributionserlöse bei, während die TV-Werbeerlöse stabil blieben, sie aber etwas besser entwickelten als der Gesamtmarkt. ProSiebenSat.1 hat seine Wachstumsprognose für den deutschen TV-Werbemarkt für das Gesamtjahr 2017 daraufhin leicht angepasst: war zunächst von einem Wachstum zwischen zwei und drei Prozent ausgegangen worden, rechnet man nun mit einem Wachstum zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Selbst wolle man "auf Jahressicht etwa auf Marktniveau wachsen".Im Segment Digital Entertainment stiegen die Umsätze vor allem aufgrund wachsender Erlöse im Online-Video-Geschäft um zwei Prozent auf 97 Mio. Euro an. "Auswirkungen auf das Wachstumstempo", so ProSiebenSat.1, hatten rückläufige Erlöse aus dem Adjacent-Bereich sowie die Entkonsolidierung des Games-Geschäfts Ende des zweiten Quartals 2016. Beim adjusted Ebitda rutschte das Segment mit zwei Mio. Euro in die roten Zahlen, nachdem im Vorjahresquartal noch eine Schwarze Null verbucht worden war.Im Segment Content Production & Global Sales konnte ProSiebenSat.1 den Quartalsumsatz um 24 Prozent auf 78 Mio. Euro steigern, das adjusted Ebitda lag mit neun Mio. Euro um 88 Prozent über dem des Vorjahresquartals. Neben dem globalen Vertriebsgeschäft trugen hierzu vor allem die US-Produktionsunternehmen bei.Von der positiven Entwicklung bei ProSiebenSat.1 sollen auch die Aktionäre profitieren. So will man der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividendenausschüttung von 1,80 auf 1,90 Euro vorschlagen.Für das Gesamtjahr 2017 rechnet ProSiebenSat.1 weiterhin mit einer Steigerung des Konzernumsatzes im einstelligen Prozentbereich sowie mit Rekordwerten beim bereinigten Ebitda und dem bereinigten Konzernüberschuss.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen