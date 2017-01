"Das weiße Kaninchen" als Nachrücker im Grimme-Rennen

Als 21. Kandidat darf sich nun auch die FFP -Produktion "Das weiße Kaninchen" Hoffnungen auf einen Grimme Preis in der Fiction-Kategorie machen. Das im Auftrag von SWR entstandene und von Florian Schwarz nach einem Drehbuch von Michael Proehl und Holger Karsten Schmidt entstandene ARD -Drama ist eine von drei nachnominierten Produktionen.In der Kategorie Information & Kultur nominierte die Jury den Journalisten und Dokumentarfilmer Ashwin Raman für seine Produktionen "Im Nebel des Krieges - An den Frontlinien zum Islamischen Staa" (SWR) und "An vorderster Front" ( ZDF ) für seine besondere journalistische Leistung nach. In der Kategorie Kinder & Jugend rückte nun auch das funk-Format "Bongo Boulevard" (funk). In den Kandidatenkreis auf. Das Jugendangebot von ARD und ZDF kommt damit auf fünf Nominierungen. "Kaninchen"-Autor Holger Karsten Schmidt befindet sich nun mit drei verschieden Filmen im Rennen.Die Preisträger des 53. Grimme-Preises werden am 8. März bei einer Pressekonferenz im Essener Grillo-Theater bekanntgegeben. Die Preise werden am 31. März im Theater Marl verliehen.

