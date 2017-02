"Das geht nur, wenn man die Sache locker angeht"

Weil wir uns so gut kannten, haben Max Frisch und ich uns damals die Frage gestellt, was wir als nächstes zusammen machen könnten. Allerdings ist er über der Beantwortung gestorben. Tatsächlich hatten wir "Montauk" ausgeschlossen, weil es seine Geschichte mit Ingeborg Bachmann zu autobiographisch schildert. Als dann 20 Jahre später der Produzent Rainer Kölmel mit dem Vorschlag kam, "Montauk" zu verfilmen, sagte ich gleich: "Das geht nicht! Das ist schon diskutiert." Aber dann habe ich mir gedacht: Warum hast Du nicht mal den Mut, Dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen? Wie oft im Leben bin ich mit einem Film nach New York für eine Woche zu Pressegesprächen gefahren, eine Stadt, in der ich auch lange gelebt habe, und wo ich auch eigenes zu Erzählen hatte. Dann habe ich mich hingesetzt und eine eigene Fassung begonnen.Von Max Frisch ist nur der Titel, die Tatsache, dass ein Mann bei einem Kurzaufenthalt in New York von Erinnerungen an verschiedene Frauen gebeutelt wird, und vielleicht auch die innere Haltung, also dieses Nachsinnen, was man im Leben richtig gemacht hat und was falsch. Diese großen Fragen stellt Max Frisch ja immer. Dass man, wenn man auf sein Leben zurück blickt, das Gefühl hat, dass alles ein Roman ist. Und dass man, wenn man einer großen Liebe plötzlich wieder real begegnet, hin und her gerissen ist zwischen der Vorstellung, wie die Frau in der Erinnerung war, und wie sie wirklich ist. Die besondere Spannung entsteht dadurch, diese zwei Bilder in Einklang zu bringen. Jedem passiert es mal, einem Menschen nach Jahren wieder zu begegnen, den man mal sehr geliebt hat. Das Gefühl, dass alles nahtlos aneinander passt, weicht erst nach einer Weile der Erkenntnis, dass dazwischen ja ein ganzes Leben liegt.Jaja, natürlich. Mit eigenen Erlebnissen, die aber nicht eins zu eins in das Buch eingegangen sind. Im Verlauf des Schreibens ist daraus wieder Fiktion geworden. Den irischen Autor Colm Tóibín habe ich zunächst nur als Gesprächspartner herangezogen, weil wir seit Jahren befreundet sind. Er hatte ja noch nie ein Drehbuch geschrieben. Er sollte mir bei der Entwicklung der Geschichte helfen. Aber dann stellte sich heraus, dass er ein brillanter Dialogschreiber ist, obwohl seine Bücher gar nicht so dialoglastig sind. Beim Schreiben saßen wir dann einander gegenüber, jeder mit seinem Laptop und einem Notizblock, und spielten den Ball hin und her.Überhaupt nicht. Colm Tóibín hat ihn erst so richtig durch diese Arbeit entdeckt. Das Buch war auf Englisch gar nicht mehr aufzutreiben, es ist 1974 erschienen und nie wieder aufgelegt worden. Bis plötzlich, als wir den Film gedreht haben, in New York in einer Buchhandlung "Montauk" lag, als ich mit Colm zum Stöbern reinkam. Er hat es nur als Faksimile gelesen, und es war für uns beide immer eine gute Referenz.Die Frauenfiguren kannte ich ja gut als lebendige Vorbilder, aber er hat sie korrigiert. Wir wollten ja nicht Erlebtes eins zu eins umsetzen. Natürlich sind die Frauen dann Erfindungen geworden. Wichtig bei der Inspiration ist, dass man durch Erinnerungen und selbst Erlebtes emotional beteiligt ist. Das macht die Erfindungen konkreter.Als er das Drehbuch gelesen hatte, sagte er, dass er sich darin völlig wieder gefunden habe, was umso erstaunlicher sei, weil wir uns doch gar nicht kennen. Und er müsste hier alles abbüßen, was er in seinem Leben auf dem Gebiet der Liebe und der Frauen verbrochen hätte (lacht).Nein, überhaupt nicht. Colm Tóibín war bei den ersten Lesungen dabei, als Nina Hoss und Stellan ihre Szenen gemeinsam gesprochen haben. Und wie das immer so ist, gab es nur minimale Dialogveränderungen. Aber die Figuren und die Szenen sind so, wie sie geschrieben waren, wenn auch lange gereift. Denn mit dem Drehbuch habe ich schon 2009 angefangen. Ich habe es immer wieder beiseitegelegt, selbst als Colm schon dabei war. Nach einem Jahr habe ich ihn wieder getroffen, und wir haben wieder daran gearbeitet. Zu Beginn meinten manche Leute, es werde zu viel gesprochen. Das könne man doch nicht verfilmen. Colm und ich sind da hartnäckig geblieben. Wie ich war auch er überzeugt, dass es wunderbar sei, wenn man eine Geschichte ohne Rückblenden erzählen könne. Denn die sind schrecklich altmodisch und umständlich und teuer zu drehen.Eigenes Erleben zu erzählen, ist viel schwieriger. Es ist viel schwerer in eine Form zu bringen. Beim Drehen ist es dann ganz einfach, weil man ja ganz genau weiß, wie es gewesen ist, auch wenn die Figuren verändert sind und in einer anderen Situation oder einem anderen Land stehen. Aber die emotionalen Situationen sind die gleichen und mit viel mehr Sicherheit zu inszenieren. Man weiß genau, wie man die Schauspieler gerne hätte, und wie man sie dahin führen kann. Wir haben sehr viel gelacht, aber auch sehr viel geweint am Drehort. Ich bin ja oft so nah am Wasser gebaut oder so nah an meinen Emotionen. Bleibt die Frage, ob ich nicht jetzt in dieser Richtung weiter machen müsste.Ja, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Ich habe ja seit fast 20 Jahren keine Literaturverfilmung mehr gemacht. Natürlich kommt man als nächstes sofort auf die Kindheit. Aber ich will auch keine historischen Filme mehr machen, sondern Filme im Heute. Das Leben wird entscheiden, was ich als nächstes mache. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich der dienstälteste deutsche Regisseur bin. Ich habe meinen ersten Spielfilm 1965 gedreht, und ich glaube nicht, dass noch jemand aktiv ist, der vor mir dran war. Dabei fühle ich mich keineswegs so. Früher habe ich mich selbst gequält, war zerrissener, unsicherer, zögernder und widersprüchlicher. Die berühmte Altersheiterkeit hilft jetzt, auch in der Arbeit mit den Schauspielern. Alle sind viel entspannter, und man kann - eigentlich ein Unding! - so einen Film in New York, in Montauk und die Innenaufnahmen in Berlin in gerade mal 25 Tagen drehen. Das geht nur, wenn man die Sache locker angeht. Wir haben mit wenig Mitteln gearbeitet, aber heute kann man mit digitalen Kameras überall drehen, ohne Licht, ohne Absperrungen und großen Aufwand.Wahnsinnig schwierig. Rainer Kölmel hatte gleich abgewinkt, als ich sagte, dass ich "Montauk" nicht verfilmen will. Ich versuchte es dann mit anderen Produzenten und Verleihern, die auch nach und nach abgesprungen sind. Erst durch ein Zufallstreffen mit Regina Ziegler, als ich das Projekt innerlich schon beerdigt hatte, hat es auf einmal einen Schub bekommen. Aber selbst noch im Februar vor einem Jahr sah es so aus, als könnten wir nicht anfangen zu drehen, weil noch 400.000 Euro fehlten, und wir nicht wussten, wo wir die herkriegen sollten. Da bin ich bei einer Preisverleihung Til Schweiger begegnet. Wir saßen beim Abendessen als Ehrengäste nebeneinander und erzählten uns, was wir gerade machten. Als er erfuhr, dass mir das Geld fehlt, streckte er mir über den Tisch die Hand hin, versicherte sich bei seinem damaligen Partner Tom Zickler , ob sie den Betrag auftreiben könnten, und dann haben wir eingeschlagen. Eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Er hat das Drehbuch sehr sorgfältig gelesen und sogar noch eine Episode beigesteuert. Und dann meinte er noch, dass am Ende Hoffnung sein müsse. Das zu beurteilen, überlasse ich dem Zuschauer.Ganz genau sind es 23 verschiedene Quellen, aus denen das Geld stammt. Daran sehen Sie, wie schwierig es ist, so ein Projekt umzusetzen. Regina Ziegler hat mir sehr geholfen, aber sehr viel, wahrscheinlich über die Hälfte, habe ich selbst gemacht, weil man da einfach in den Ring steigen muss. Frau Ziegler und Volksfilm sind zu je 50 Prozent die deutschen Partner. Die französische Gaumont ist eingestiegen, weil "Diplomatie" , der merkwürdigerweise bei uns überhaupt nicht gegangen ist, in Frankreich eine halbe Million Besucher hatte. Sie haben auch an die Geschichte geglaubt. Ein bisschen ist so ein wortreicher Film, in dem man seitenlang über Liebe spricht, ja auch wie ein französischer Film. "Meine Nacht bei Maud" von Eric Rohmer ist eine meiner Inspirationen gewesen. Die irischen Partner sind wegen Colm Toibin dazu gekommen, der in Irland der bekannteste heimische Schriftsteller ist.Überhaupt keine. Die Hälfte habe ich noch nie gesehen. Es sind ja nicht nur Produzenten. Wenn ich von 23 Finanzierungsquellen spreche, dann sind damit auch die Förderer gemeint. Die sind ja auch wichtig, die deutschen sowieso, aber auch Eurimages und Arte oder das irische Filmboard. Die meiste Arbeit an dem Film hatten die Anwälte und die Übersetzer dieser Verträge (lacht). Das ist auch der einzige Posten, bei dem wir heillos überzogen haben.Wenn ich in meinem Kopf keinen Computer hätte - das hat man mir schon als Kind nachgesagt, - dann könnte ich dieses Multitasking nicht. Man muss ja immer wieder abschalten können. Man darf beim Inszenieren nicht ans Geld denken. Man darf beim Schreiben nicht daran denken, was das kostet. Man muss erst dafür sorgen, dass die Szene funktioniert. Und man muss immer wieder umschalten - hin und her. Am Ende weiß man nicht mehr, wer man eigentlich ist. Tja, und dann muss man den nächsten Film machen, um herauszufinden, wer man ist.Die Arbeit mit den Schauspielern ist mir am nächsten. Die Arbeit mit dem Kameramann ist für mich das Müheloseste. Die habe ich im Blut, weil ich ja auch mal als Fotograf angefangen habe, und weil ich das einfach sehe und sehr gut kommunizieren kann. Und dann ist der Schnitt das Wunderbare. Das Mühsamste ist das Schreiben, wenn man selbst schreiben muss.Es war immer schon so ein Traum, mit Nina Hoss etwas zu machen. Ich lebe in Berlin, und habe in den letzten 25 Jahren alle Aufführungen mit ihr gesehen, weil es mir eine Riesenfreude macht, ihr auf der Bühne zuzuschauen. Von dem Projekt habe ich ihr erst vor zwei Jahren zum ersten Mal erzählt. Stellan Skarsgård hatte ich erst ein halbes Jahr vor Beginn der Dreharbeiten angesprochen. Ich war dann sehr vorsichtig und wollte erst sehen, ob Stellan und Nina etwas miteinander anfangen können. Wichtig ist, dass Schauspieler miteinander harmonieren. Ich habe einmal den großen Fehler gemacht, Bruno Ganz und Hanna Schygulla sozusagen gegen ihren Willen zu verheiraten, und damit waren beide unglücklich und ich natürlich erst recht. Deshalb bin ich jetzt sehr vorsichtig, Menschen zusammen zu bringen. Die Chemie muss unbedingt stimmen.Ich habe sofort gedacht: Um Gottes Willen, da müssen ja so viele neidisch sein. Also wenn ich ein Junger wäre, würde ich das Messer wetzen (lacht). Aber es ist natürlich eine große Bestätigung, und gleichzeitig weiß man, dass es ein großes Risiko ist. Es kann ja passieren, dass der Film nicht sofort ankommt. Speziell in Berlin passiert so etwas deutschen Filmen manchmal. Und wir müssen ja erst die Theaterbesitzer überzeugen, die noch gar nicht wissen, was das für ein Film ist. Insofern ist es natürlich eine Bestätigung, aber nervös bin ich schon...Da sehe ich mich doch als Solitär. Schon weil so viele aufgehört haben oder verschwunden sind. So ein richtiges Gesicht hat das deutsche Kino zur Zeit nicht. Ich sehe es aber auch sehr von außen. Ich finde, es gibt zu viele Filme, und es gibt viel zu viele Genrefilme. Nur selten gibt es mal so einen radikalen Film wie "Toni Erdmann" , und das schlägt dann auch gleich ein. Das müsste doch eigentlich allen zu denken geben. Es kann doch niemanden verwundern, dass die vielen Filme, die mit vielen Kommissionen und Redakteuren und jungen Regisseuren, denen jeder reinredet, entstehen, zum Schluss auch kein Gesicht haben. Das Wichtigste für einen Film ist doch, dass er eine innere Dringlichkeit hat, gemacht zu werden. Und für die Story, die er erzählen will, gilt es, die richtige Form zu finden. An den Filmhochschulen und in den Produktionsabteilungen ist alles so marketingbetont. Aber ein Rezept gibt es nicht, wie wir alle wissen. Kein Unternehmensberater, keine Marketingfirma kann Ihnen sagen, wie ein Film aussehen soll. Das ist immer noch eine Frage des Bauchgefühls von Produzenten.Dafür ist es allerhöchste Zeit. Denn die Gesellschaft ist schon dabei, politischer zu werden. Ich glaube, dass das Kino noch gar nicht wahr genommen hat, dass das Publikum schon viel weiter ist. Gleichzeitig weiß ich nicht, wie heute ein politischer Film aussehen soll. Da komme ich auch wieder auf "Toni Erdmann". Das ist eigentlich auch ein politischer Film - politisch ist ja auch, wie ich mein Leben gestalte und wie weit ich mich Zwängen unterwerfe - und im Grunde ein Aufruf zur Anarchie.Dass das Fernsehserienformat ein tolle neue Entwicklung ist, sehe ich schon, weil ich das auch als Zuschauer verfolge. Und natürlich sehe ich die Möglichkeiten, die das bietet. Ich bin ja immer noch Leser und lese gerade wieder eine dicke Schwarte von Dostojewski. Im Grunde ist das der erste Fernsehserienschreiber gewesen. Das waren ja alles Fortsetzungsromane. Der wusste auch nicht nach einem Kapitel, was im nächsten passiert. Das hat sich jetzt woandershin übertragen. Aber das Kino als abgerundete, besondere Sache wird es immer geben, schon wegen dem Gemeinschaftserlebnis, das doch etwas anderes ist. Man ist da, man muss still sein und sich konzentrieren und dem hingeben, was man sieht. Aber Kino braucht einen besonderen Rahmen. Ich finde schon, dass uns die Franzosen mit der Entwicklung von Kinos einiges vorgemacht haben. Ich weiß, das es das inzwischen in Deutschland auch gibt, aber wahrscheinlich nicht genug. Ich glaube, dass Kino gerade in mittleren und kleinen Städten eine Zukunft als Treffpunkt hat. Ich merke das immer wieder, wenn ich z.B. nach Bielefeld fahre, wo ich vorher noch nie gewesen bin, was es da für einen schönen kleinen Kinokomplex in einer alten Textilfabrik gibt. Und das gibt es ja überall, in Diessen am Ammersee oder in Nürnberg. Kino gehört schon zum Leben und wird deshalb nicht untergehen.Zuerst ist das ja doch die Befriedigung des Zuschauers, und der kann auf ganz verschiedene Art und Weise befriedigt werden, durch eine Vielzahl von Filmen, durch Komödien, durch ein ergreifendes Drama oder einen politisch engagierten Film. Und ich finde deshalb: Kino darf alles sein, bloß nicht einseitig! Filme müssen aus sich heraus entstehen, und nicht in ein Genre oder eine Kategorie gepresst werden. Uns ist es beim Schreiben oft passiert, dass wir dachten, das ist ja eine Woody-Allen-Komödie, was wir hier machen. Wenn wir nur ein Grad weiter drehen, dann wird es hier richtig komisch. Aber dann sagten wir uns, dann können wir unsere Geschichte nicht weiter erzählen, denn es läuft ja doch in Teilen auch auf eine ziemlich tragische Geschichte hinaus. Also dürfen wir nicht zu sehr auf die Schiene Komödie setzen, denn wenn die Zuschauer einmal angefangen haben zu lachen, dann wollen sie immer weiter lachen.Schön wär`s. Nein, als nächstes verfilme ich als Auftragsarbeit Friedrich Anis Kriminalroman "Der namenlose Tag" für das ZDF . Wir drehen schon im Februar mit Thomas Thieme . Ein richtiger Schauspielerfilm, ein Krimi, in dem nicht geschossen wird. Den habe ich natürlich allein geschrieben. Ich hoffe, dass ich mit Colm wieder arbeiten kann, aber er ist natürlich Romanautor. Und einen Romanautor zu einem Drehbuch zu verführen, ist nicht einfach. Ich hoffe, dass ich ihm die richtige Geschichte vorsetzen kann.Das Gespräch führte Ulrich Höcherl

