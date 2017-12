"Das alte Gesetz" bei den Berlinale Classics

Großansicht "Das alte Gesetz" kommt bei der Berlinale 2018 zur Aufführung (Bild: Berlinale/Deutsche Kinemathek) "Das alte Gesetz" kommt bei der Berlinale 2018 zur Aufführung (Bild: Berlinale/Deutsche Kinemathek)

Die Reihe Berlinale Classics bringt eine durch die Deutsche Kinemathek geschaffene digitale Restaurierung von Ewald André Duponts Das alte Gesetz " aus dem Jahr 1923 als Weltpremiere zur Aufführung. Die Aufführung des Stummfilmklassikers findet mit neuer Musik (veranlasst von ZDF und Arte ) des französischen Komponisten Philippe Schoeller am 16. Februar 2018 statt."Das alte Gesetz", ein wichtiges Werk der deutsch-jüdischen Filmgeschichte, kontrastiert die in sich gekehrte Welt eines osteuropäischen Schtetls mit dem liberalen Wien der 1860er Jahre und thematisiert die Assimilation der Juden im Europa des 19. Jahrhunderts."Mit seiner authentischen Ausstattung und einem exzellenten Schauspielerensemble, großartig in Szene gesetzt von Kameramann Theodor Sparkuhl , ist 'Das alte Gesetz' ein herausragendes Beispiel für die Kreativität jüdischer Filmschaffender im Deutschland der 1920er Jahre", so Rainer Rother, Leiter der Retrospektive und Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen.Der Film wandert nach Berlin weiter in Städte wie Budapest, Warschau und Wien. In San Francisco wird er dann beim Silent Film Festival vorgestellt. Die TV-Premiere erlebt die restaurierte Fassung am 19. Februar auf Arte.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen