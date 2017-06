Darsteller-Dutzend für Spielbergs "The Papers"

Großansicht Steven Spielberg will "The Papers" für die kommende Oscar-Saison in Stellung bringen (Bild: Kurt Krieger) Steven Spielberg will "The Papers" für die kommende Oscar-Saison in Stellung bringen (Bild: Kurt Krieger)

Amblin Entertainment und Fox haben zwölf weitere Darsteller für Steven Spielbergs ursprünglich als "The Post" bekanntes Drama "The Papers" verpflichtet. US-Presseberichten zufolge werden neben den bereits feststehenden Hauptdarstellern Meryl Streep und Tom Hanks Michael Stuhlbarg und Zach Woods Rollen in dem Drama übernehmen.Im Zentrum der Handlung stehen der Chefredakteur der "Washington Post", Ben Bradlee (Hanks), und deren Herausgeberin Kay Graham (Streep), die sich vor Gericht das Recht erstritten haben, brisante Informationen über die Eskalation des Vietnamkriegs, die sogenannten Pentagon Papers, zu veröffentlichen.Als Produzenten von "The Papers" sind neben Spielberg Amy Pascal und Kristie Macosko Krieger an Bord. Um "The Papers" für die kommende Oscar-Saison in Stellung zu bringen, ist ein Limited Release in den USA am 22. Dezember geplant, der Wide Release folgt am 12. Januar 2018.

Quelle: Blickpunkt:Film

