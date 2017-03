Danny Boyle unsicher über Regie bei drittem "Trainspotting"-Film

Aktuell läuft "T2 Trainspotting" , das Sequel des 1990er-Jahre-Kultfilms "Trainspotting" , in den deutschen Kinos. Danny Boyle , Regisseur beider Filme, hat sich nun zu einem möglichen dritten "Trainspotting"-Film geäußert. Gegenüber dem "Hollywood Reporter" erklärte Boyle, dass sich der aus der Feder von Irvine Welsh Roman "The Blade Artist" bestens als Vorlage für einen dritten "Trainspotting"-Film eigne. Welsh hatte auch die Vorlagen für die beiden bisherigen "Trainspotting"-Teile geliefert und konzentriert sich in "The Blade Artist" auf die Geschichte des von Robert Carlyle gespielten gewalttätigen und unberechenbaren Begbie in den 20 Jahren zwischen den beiden Filmen, in denen er mit seiner Familie als Bildhauer in Kalifornien lebt. Ein darauf basierender möglicher dritter "Trainspotting"-Film ist in Boyles Augen daher ein Spinoff, kein Sequel."Es ist wie ein eigenständiges Buch. Ich denke, Bobby würde es sehr gefallen, es zu machen, denn es zeigt einen Charakterwechsel. Dieses Buch könnte verfilmt werden. Man könnte es aber nicht 'T3' nennen, denn obwohl einige der anderen Charaktere auch eine Rolle spielen, sind es nur Momentaufnahmen. Es ist eine eigenständige Geschichte. Man könnte es ein Spinoff nennen. 'Blade Artist' ist ein großartiges Buch", so Boyle gegenüber dem "Hollywood Reporter".Ob er selbst noch einmal auf dem Regiestuhl Platz nehmen wolle, ließ Boyle offen. Schließlich ist Begbie, dem die Flucht aus dem Gefängnis gelang und der nun Rache an dem von Ewan McGregor gespielten Renton nehmen will, nachdem sich dieser vor 20 Jahren mit dem Geld des Quartetts aus dem Staub gemacht hatte, in "T2 Trainspotting" am Ende. Dass die Originalbesetzung dadurch erneut beschnitten würde, ist für Boyle der springende Punkt: "Ich mag alle vier. Es gibt Menschen, die haben den ersten Film als Rentons Film betrachtet, was ich nie so gesehen habe, obwohl er den Film dominiert hat. Ich hab das immer als einen Ensemble-Film betrachtet und ich denke immer noch so darüber."Bereits auf der Premiere von "T2 Trainspotting" in Edinburgh hatte sich Robert Carlyle durchaus offen für einen weiteren Auftritt als Begbie gezeigt: "Wir haben schon darüber gesprochen, das zu machen. Vielleicht haben wir das Ende von Begbie doch noch nicht gesehen."

