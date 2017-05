Cumberbatch im Produktionsgeschäft

Der britische Schauspielstar Benedict Cumberbatch ist auch als Produzent aktiv. Mit seiner Firma Sunny March und mit Liza Marshall und ihrer Hera Pictures sicherte er sich die Filmrechte an Megan Hunters frisch erschienenem Roman "The End We Start From". Außerdem ist er als Mitproduzent an Luca Guadagninos Filmmarkt in Cannes anbietet. Cumberbatch ist hier im Gespräch, mit Jake Gyllenhaal die Hauptrollen zu übernehmen. Steven Knight liefert das Drehbuch um einen Wirtschaftsjournalisten, der in Rio de Janeiro einen reichen Freund besucht, dessen Tod er vortäuschen soll. In "The End We Start From" wird von der Flucht einer Mutter mit ihrem Neugeborenen aus dem von einer Naturkatastrophe heimgesuchten London erzählt.Cumberbatch, der in Deutschland demnächst in der vierten Staffel der "Sherlock" -Serie zu sehen sein wird, hat mit seiner Firma auch die Adaption von Matt Haigs "How to Stop Time" und Geoffrey Households "Rogue Male" in der Entwicklung. Fürs Fernsehen hat die Firma die Adaption von Ian McEwans "The Child in Time" und Edward St Aubyns Patrick-Melrose-Trilogie in der Pipeline.

