Crowdfunding-Kampagne zum "Laible und Frisch"-Kinofilm gestartet

Mit dem Start einer Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter soll jetzt neuer Schwung in die seit 2015 geplante Kinofassung der erfolgreichen SWR -Serie "Laible und Frisch" kommen. Autor Sebastian Feld und Produzent Frieder Scheiffele wollen so bis zum 26. April 50.000 Euro einsammeln, um dann im Sommer 2017 mit dem Dreh der Kinoversion zu "Laible und Frisch" mit dem Titel " Do goht dr Doig " beginnen zu können.Darin geht der Kampf zwischen dem Großbäcker Manfred Frisch ( Simon Licht ) und dem schwäbischen Kleinbäcker Walter Laible ( Winifred Wagner ) weiter. Frisch hat Laible zwischenzeitlich derart erfolgreich bekämpft, dass dieser Konkurs anmelden musste. Nun wird Frisch selbst von seinem eigenen Vater aus dem Unternehmen gedrängt. Die Geschichte nimmt ihren Lauf..."Endlich können wir unseren Zuschauern neue Filmgeschichten ihrer heiß geliebten Bäckerfamilien liefern", freut sich Produzent und Schwabenlandfilm -Geschäftsführer Frieder Scheiffele.Bereits im Juni 2015 war ein erster Trailer zu "Laible und Frisch: Do goht dr Doig" veröffentlicht worden:

Quelle: Blickpunkt:Film

