Cristian Mugiu leitet Cinéfondation-Jury in Cannes

Großansicht Cristian Mungiu wurde auf dem Festival de Cannes schon mehrfach ausgezeichnet (Bild: Kurt Krieger) Cristian Mungiu wurde auf dem Festival de Cannes schon mehrfach ausgezeichnet (Bild: Kurt Krieger)

Der rumänische Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Cristian Mungiu leitet in diesem Jahr die Cinéfondation- und Kurzfilm-Jury des Festival de Cannes (17. bis 28. Mai) . Das gab das Festival heute bekannt.Mungiu, der 2013 der Wettbewerbsjury unter der Leitung von Steven Spielberg angehört hatte, feierte an der Croissette selbst schon zahlreiche Erfolge: im vergangenen Jahr wurde er in Cannes für die Regie von "Bacalaureat" ausgezeichnet, 2012 gewann er für "Jenseits der Hügel" den Drehbuchpreis, 2007 war er für " 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage " mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden."Werthaftigkeit und Originalität haben im Kino noch nie leicht Beachtung gefunden. Und für junge Regisseure ist es noch schwerer, dass die Werthaftigkeit und Originalität ihrer Filme beachtet werden. Aber die Sektion Cinéfondation ist dafür bekannt, genau das sehr effektiv getan zu haben. Cinéfondation hat jungen Regisseuren immer die Unterstützung und Beachtung gegeben, die sie am Anfang ihrer Karriere brauchen, so dass sie sich mutig zeigen und ihr eigenes Sprachrohr finden konnten. Diese Wirkung möge noch lange anhalten. Ich bin stolz darauf, ein Teil dieser Unternehmung zu sein", kommentiert Mungiu seine Ernennung.

Quelle: Blickpunkt:Film

