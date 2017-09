"'Creative Leadership' als Schlüssel zum Erfolg"

Großansicht 1950 in Stuttgart geboren, studierte Wolf Bauer Publizistik und Kunstgeschichte an den Universitäten in München und Berlin. Er arbeitete ab 1976 zunächst als Autor von politischen Magazin-Beiträgen für die ZDF-Sendung "Kennzeichen D". 1980 kam Wolf Bauer als Redakteur und Producer zur UFA Film- und Fernsehproduktion und ist seit 1991 Produzent und Vorsitzender der Geschäftsführung der UFA. Seit Gründung der FremantleMedia im Jahre 2000 ist er überdies Board Member des weltweit tätigen Produktionsunternehmens. Die FremantleMedia ist der internationale Produktionsarm der RTL Group, zu dem auch die UFA gehört. Unter der Geschäftsführung von Wolf Bauer entwickelte sich die UFA zu einer leistungsstarken Produktionsgruppe, die in den vergangenen Jahren ihre Marktführerschaft in Deutschland als Inhaltekreateur kontinuierlich ausgebaut hat. Seit 1. September 2015 lenkte Bauer die Geschicke der UFA GmbH gemeinsam mit Nico Hofmann als Co-CEO. Im September 2017 verlässt Bauer das Unternehmen nach mehr als 27 Jahren in der Geschäftsführung, wird aber künftig noch als Berater zur Verfügung stehen und sich als Produzent auf die Entwicklung und Produktion hochkarätiger Film- und Fernsehstoffe fokussieren. Unter anderem bereitet er "Der Medicus 2" vor. Wolf Bauer

Großansicht Wolf Bauer (li.) mit Ben Kingsley (Mitte) und Nico Hofmann am Set von "Der Medicus" Wolf Bauer (li.) mit Ben Kingsley (Mitte) und Nico Hofmann am Set von "Der Medicus"

Großansicht Wolf Bauer (2.v.l.) mit dem Bertelsmann-Vorstandsvorsitzenden Thomas Rabe, ZDF-Intendant Thomas Bellut und Nico Hofmann (v.l.n.r.) Wolf Bauer (2.v.l.) mit dem Bertelsmann-Vorstandsvorsitzenden Thomas Rabe, ZDF-Intendant Thomas Bellut und Nico Hofmann (v.l.n.r.)

Das Jubiläumsjahr ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich habe schließlich bei der UFA den größten Teil meines Lebens verbracht - ich bin mit 29 Jahren eingestiegen, seitdem sind 38 Jahre vergangen. Die UFA ist eine der großen Unterhaltungsmarken weltweit. Ich empfinde es als Privileg, dass ich diese Marke neu aufladen konnte.Mich fasziniert die künstlerische Tradition der Zeit bis 1933. Diese Epoche zelebrieren wir mit den UFA Filmnächten. In jüngerer Zeit stand der Name UFA sogar einmal zur Disposition. Als im Jahr 2000 Bertelsmann Pearson TV gekauft hatte, und die Produktionseinheiten mit der UFA verschmolzen, kam die Frage auf, ob wir Fremantle Deutschland heißen sollten. Da habe ich mich allerdings zur Wehr gesetzt, weil ich den Namen UFA für zukunftsfähig hielt. Ich denke, dass es die richtige Entscheidung war. Die UFA gehört inzwischen seit 54 Jahren zu Bertelsmann. Es gab tatsächlich nie eine so lange, durchgehende Geschäftsleitung wie die meine. Wenn ich auf etwas stolz bin, dann ist es die inhaltliche Neuaufladung der UFA-Marke, die nun für einen modernen Medienkonzern steht, der sich in den letzten 27 Jahren als Innovationstreiber bewiesen hat, und die Populärkultur in Deutschland einen wichtigen Schritt voran gebracht hat.Ich kann die 27 Jahre meiner Geschäftsführerzeit als eine Serie von Innovationen beschreiben. Davor war ich Produzent bei der UFA mit vielfältigen Projekten und hatte etwa 80 TV-Movies, 20 Serien und zehn Spielfilme produziert. Als ich die Leitung der UFA übernahm, war sie ein kleines mittelständisches Unternehmen. Damals rangierte das Unternehmen unter »ferner liefen«. Die großen Produktionsunternehmen waren damals die Bavaria Film oder Studio Hamburg. Erst die Einführung neuer Programmgenres sorgte bei der UFA für Wachstum. Seitdem ich die Geschäftsführung übernahm, ist der Umsatz auf das Fünfundzwanzigfache gestiegen.Ich will das an den Innovationssprüngen definieren, weil die Kreation der eigentliche Erfolgsfaktor für unser Metier ist. 1991/92 war das Privatfernsehen stark genug geworden, um originäre Programme zu beauftragen. Als erste große Innovation entstand die Möglichkeit, Daily Drama in Deutschland zu etablieren. Mit RTL als Partner wurde "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zum erfolgreichsten seriellen Programm in Deutschland, mit den höchsten Zuschauerzahlen in der jungen Zielgruppe und auch signifikanten Werbeeinnahmen. In der Folge etablierten wir viele weitere Dailys und sind trotz Wettbewerbern immer der First Mover in diesem Feld geblieben. Über die Gründung von Teamworx zusammen mit Nico Hofmann ergab sich ab 1998 die Möglichkeit, historische Eventdramen in einer ganz neuen Dimension zu präsentieren und daraus ein Must-See-Produkt zu schaffen. 2002 kam die Einführung der großen Casting-Shows auf RTL - "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent". Dank unserer Muttergesellschaft Fremantle konnten wir ein weltweit erfolgreiches Format nach Deutschland bringen. Die Casting Show hat eine Welle gemacht, die bis heute anhält. 2004 kam eine weitere Innovation, an der wir fünf Jahre hart gearbeitet haben, nämlich die Einführung der ersten deutschen Telenovela mit "Bianca - Wege zum Glück" für das ZDF und später dann "Verliebt in Berlin" für Sat.1 . Als sich dann vor einer Dekade die digitale Transformation ankündigte, haben wir das UFA Lab gegründet, um die Möglichkeiten zu erforschen, online Programmangebote für jüngere Zielgruppen zu gestalten. Heute arbeiten wir an der Internationalisierung von High-End-Drama. Mit "Unsere Mütter, unsere Väter" , mit " Deutschland 83 ", "Charité" und "Ku'damm 56" haben wir bewiesen, dass wir in Deutschland auch große filmische Erzählungen für den internationalen Markt produzieren können.Das waren zumindest die Meilensteine. Aber erreicht werden konnte dies nur, weil die UFA sich den Veränderungen des Marktes und der technologischen Entwicklung immer sehr schnell angepasst hat und weil wir unsere Innovationsprozesse sehr sorgfältig gesteuert haben. Für die Produktion von mehreren Tausend Stunden Programm braucht ein Unternehmen wie die UFA eine stets volle Pipeline an Ideen und neuen Formaten. Wir sind zudem das einzige Produktionsunternehmen in Deutschland, das über eine eigene Technologieabteilung und eine eigene Medienforschung verfügt. Wenn es für mich eine Art Headline für meine Geschäftsführertätigkeit gibt, dann ist das »Kreative führen, kreativ führen!«. "Creative Leadership" war für mich immer der Schlüssel zum Erfolg: eine Unternehmenskultur, die Innovationsprozesse und eine konstruktive Feedback-Kultur fördert, und nach außen in der Lage ist, für die besten Talente, die besten Produzenten, Geschichtenerzähler und Programmmacher attraktiv zu erscheinen, die bei uns eine Plattform finden, ihre Ideen, Obsessionen und Träume zu realisieren.Einen solchen Apparat gab es anfangs gar nicht. Ich musste über die Jahre tatsächlich einen Konzern aufbauen. Es gibt nicht viele Vorbilder, die einen erkennen lassen, wie man ein großes Team von kreativen Köpfen leitet. Ich habe versucht, das Unternehmen so zu gestalten, dass sich die Attraktivität der »Creative Community« tatsächlich nach innen und nach außen darstellt. Das ist gelungen. Die Mannschaft ist super aufgestellt. Und mit Nico Hofmann habe ich den idealen Nachfolger. Nico gestaltet die UFA seit vielen Jahren mit mir gemeinsam, ganz besonders in der letzten Phase, dem One-UFA-Prozess. Wir ergänzen uns wunderbar. Seit ungefähr zehn Jahren führe ich die UFA nicht mehr alleine als CEO, sondern vielmehr im Team. Wir haben herausragende Geschäftsführer in allen Bereichen, die zudem leidenschaftliche Programmmacher sind. Die unternehmerische Verantwortung wird bei uns aber nicht mehr nur auf die erste Ebene der Geschäftsführung verteilt. Sie wird von vielen auf allen Ebenen mitgetragen. In unserem Führungsteam definieren wir die Strategie der Zukunft und treffen zusammen Entscheidungen über die nächsten Schritte. Auch das Qualitäts- und Innovationsmanagement steuern wir gemeinsam. Mit der neuen Aufstellung One UFA haben wir die klare Botschaft gegeben, dass es vor allem um die Vernetzung der einzelnen Kreativen untereinander geht, um Talent noch besser zum Blühen zu bringen. 20 Jahre lang haben bei uns Spezialistenteams in unseren Labels für Daily Drama, Casting Shows oder High-End-Drama hervorragend getrennt funktioniert. Aber vor fünf, sechs Jahren wurde mir klar, dass wir, um im sich zunehmend verändernden Markt weiterhin führend zu sein, die Teams besser vernetzen müssen und somit die Diversität der verschiedenen Talente stärker zusammenzuführen.Nein, jeder macht das, was er am besten kann. Mit dieser neuen Unternehmensstruktur bin ich jetzt sehr zufrieden, und ich glaube, dass die UFA jetzt für die digitale Medienzukunft sehr gut aufgestellt ist.Man kann den Stellenwert der UFA heute klar definieren. Wir haben immer daran gearbeitet, langlebige Programmmarken aufzubauen, die beim Publikum eine starke emotionale Bindung entwickeln. Wir verfügen inzwischen über 25 Programmmarken, die es nun seit Jahrzehnten gibt, teilweise fast 40 Jahre wie die "SOKO München" oder 25 Jahre wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Das sind Pfeiler unseres Portfolios, aber auch des Programmerfolgs der Sender. Wenn man sich heute die Veränderung bei der Nutzung von Bewegtbild anschaut, dann sehen wir zwar eine relativ stabile Nutzung bei den Älteren, bei den Jüngeren sehen wir aber eine deutliche Erosion. Das, was die Zuschauer am meisten an eine Produktion bindet, ist dabei sicher die emotionale Bindung zu einer Programmmarke, zu den Charakteren, zu den großen Storybögen....aber sie interessieren sich immer weniger für die Dachmarke eines Senders, sondern immer mehr für die Programmmarke, die sie bereits verstärkt online sehen - nicht mehr über klassisches, lineares Broadcasting. Diese langlaufenden Programmarken führen bei uns auch dazu, dass wir am Anfang eines Jahres immer wussten, dass 70 bis 75 Prozent des Umsatzes durch die Weiterführung dieser Programmmarken gesichert ist. Und sie beweisen ihre Stärke: Jeden Tag sind zwischen zwei und fünf unserer Programme unter den Top Ten der erfolgreichsten Programme. Es gibt Tage, da erreichen wir an die zehn, zwölf Mio. Zuschauer. Manchmal sind fünf oder sechs UFA-Produktionen an einem Abend zu sehen, damit kommen wir dann beispielsweise auf bis zu 18 Mio. Zuschauern. Es gibt heute kein Medium, das so eine hohe Reichweite erzielt. Ich glaube, damit kann man den Stellenwert der UFA ganz gut beschreiben.Man darf natürlich nicht stehen bleiben. Wir versuchen den Beruf des Produzenten neu zu definieren, nämlich als den Kreativmotor jedweder Projektentwicklung. Dieses Selbstbewusstsein haben wir, und ich halte es für richtig. In der Zukunft wollen wir jede mögliche Form von audiovisuellem Programm für alle Vertriebs- und Verwertungsplattformen anbieten. Wir sind heute bei YouTube, Facebook, allen Online-Diensten oder Video-on-Demand-Angeboten präsent. Unsere Ambition ist es, überall präsent zu sein und hochwertigen Content zu liefern. Mit der verstärkten Investition in Innovation und Kreation geht auch der Anspruch einher, dass wir weitgehende Verwertungsrechte an unseren Produktionen besitzen. Sonst können wir am internationalen Markt nicht mithalten.Das entspricht dem Produzentenbild, wie wir es definiert haben. 95 Prozent aller Programme, die wir produzieren, sind im eigenen Haus entwickelt bzw. teilweise auch über Fremantle als Franchise-Formate zu uns gekommen, aber auch dann wurden sie für den entsprechenden Sender umfangreich adaptiert. Es gibt aber natürlich vielfältige Formen der Zusammenarbeit, gemeinsam mit den Sendern, aber auch mit neuen Vertriebspartnern und Plattformbetreibern. Bei solchen Produktionen sehe ich die Rechtefrage differenzierter, auch weil es gemeinsame Entwicklungen sind.Die Essenz der UFA sind die langlaufenden Programmmarken, aber vor allem die Top-Produzenten und unsere kreativen Köpfe. Denn sie sind jederzeit in der Lage, neue Projekte zu kreieren, die Langlebigkeit und Leistungsstärke zeigen. Ganz konkret sind natürlich unsere Backbones die drei Dailys, allen voran "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", ein Programm, bei dem ich selbst als Produzent tätig war. Ich bin RTL dankbar, dass sie den Mut hatten, trotz anfänglich schwacher Quoten durchzuhalten. Dafür erzielen sie heute immer noch kontinuierlich Erfolge. Auch "Alles was zählt" und "Unter uns" sind wichtige Leistungsträger, die jeden Tag 13 bis 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichen. Und natürlich gehören die großen Castingshows wie "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent" dazu, ebenso Formate wie "Bauer sucht Frau" oder unser Riesenerfolg im Quizbereich "Wer weiß denn sowas?". Wir sind sehr stolz auf "SOKO München", die fast 40 Jahre läuft, und die "SOKO Leipzig" , die als Primetime-Format wöchentlich hervorragende Zuschauerzahlen erzielt. Wir haben auch wunderbare Programme im seriellen und im Reihenbereich. Denken Sie an "Bella Block", "Ein starkes Team" oder "Donna Leon". Wir haben in den letzten Jahren ganz bewusst auf mehr Reihen gesetzt als auf Einzelstücke. Vor sechs, sieben Jahren produzierte die UFA über 40 TV-Movies. Das war, als würde man in der Automobilindustrie nur Prototypen bauen. Wir haben diese Zahl deutlich auf besonders relevante Stoffe, Nachwuchs- und Debütfilme reduziert.Das Fresenius-Institut hat vor einigen Wochen eine kleine Gegenbewegung, einen leichten Trend Richtung lineares Fernsehen beim jüngeren Publikum verkündet. Wir beobachten aber weiterhin eine zunehmende Fragmentierung des Marktes. Es gibt unzählige neue Player im Markt. Die Online-Plattformen bedienen die Spezialinteressen und Nischen. Wir haben es zunehmend mit einem Überangebot von Programmen zu tun. Die kleinen Sender haben sich über die letzten Jahre mehr als 30 Prozent des Marktes geholt. Lineares Fernsehen wird zwar weiterhin eine stabile Akzeptanz beim älteren Publikum haben. Die Jüngeren schauen aber zunehmend zeitversetzt, mobil und online. Aber auch bei den Älteren wächst die mobile Nutzung. Wir Programmmacher müssen den Bedürfnissen und Nutzungsweisen der Zuschauer folgen. Ich glaube fest an die Koexistenz von linearem Fernsehen und den neuen Nutzungsarten.Wir können heute im Bereich High-End-Drama viel spitzer erzählen. Ein Projekt wie "Deutschland 83" ist sehr "edgy" und modern und passt sicherlich besser in ein Programmumfeld von Amazon oder Sky "Homeland" war auf Sat.1 ein Flop. Und "Game of Thrones" hat selbst im kleinen Sender RTL II nicht funktioniert. Das sind Programme, die für kleinere Zielgruppen gemacht sind. Die Bandbreite der Möglichkeiten des Programmmachens und des Erzählens ist aber viel größer geworden. Wir haben eine unglaubliche Bereicherung nicht nur in der Fülle des Angebots, sondern auch in der qualitativen Ausdifferenzierung. Man könnte tatsächlich vom "Golden Age of Television" für Produzenten, Programmmacher, Autoren, Regisseure und Schauspieler sprechen.Sicherlich tun wir das, aber auch da unter klaren produzentischen Gesichtspunkten. Wenn jemand mit uns eine Auftragsproduktion verabreden will, und wir bekommen am Ende außer Fertigungskosten plus Aufschlag keine Beteiligung am Erfolg, dann muss man das hinterfragen. Wenn der Produzent nicht an Erfolgen partizipiert, dann ist er nur ein Work-for-Hire-Produzent. Aus dieser Falle wollen wir raus. Und das gelingt nur, wenn wir überzeugende kreative Angebote machen. Mit einem Me-too-Produkt wird man die vertraglichen Bedingungen nicht verbessern. Es dreht sich also alles um die kreative Leistung, die grandiose Idee. Ich glaube, dass die Produktionswirtschaft eine sehr gute Entwicklung haben kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.Wir versuchen ständig der Politik nahezubringen, welche Bedeutung der audiovisuellen Industrie in der Zukunft zukommt, und dass es nötig ist, für sie industriepolitische Rahmenbedingungen zu schaffen, die diese Branche unterstützt und global wettbewerbsfähig macht. Damit schöpft man am Ende nicht nur wirtschaftliche Effekte, sondern erzielt auch kulturell relevante Resultate. Ich habe uns immer in der Verantwortung gesehen, die Wirkungsmacht des Fernsehens positiv und bewusst einzusetzen, um eine bessere Gesellschaft zu unterstützen, im Sinne einer offenen, demokratischen, liberalen Gesellschaftsform. Ich bin zur UFA gegangen, weil ich wusste, dass die Wirkungsmacht im emotionalen Erzählen größer ist, als im Journalismus. Deswegen habe ich eine Journalistenkarriere gern aufgegeben. Wenn wir unsere Stimme in der Welt erheben, unser Menschenbild und unsere Überzeugungen nach außen tragen wollen, dann müssen wir das über große Erzählungen machen.Tatsächlich ist für mich der Markenkern der UFA der verantwortungsvolle Umgang mit der Wirkungsmacht des Mediums. Und zwar immer auch im Hinblick auf die Geschichte der historischen UFA. Die neue UFA ist sicher eine der wenigen Produktionsfirmen in Deutschland, die sich einen Wertekodex erarbeitet und klar mit der Frage auseinandergesetzt hat, welche Haltung wir zu den Entwicklungen in der Gesellschaft einnehmen wollen, welche Botschaften wir nach außen stärken und welche nicht. Diese politische Haltung muss man in den Programmen wiederfinden können. Dabei geht es nicht um Parteipolitik, sondern um eine Grundhaltung, um das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Das hat mit dem Prinzip Humanismus zu tun, mit den Werten der Aufklärung. Gleichberechtigung hat sich immer noch nicht durchgesetzt, Migrationsthemen sind drängend und noch nicht gelöst. Wir haben auf viele Fragen keine Antworten. Diese Themen müssen eine Rolle spielen. Wir sind Erfinder von Narrativen. Narrative haben immer gesellschaftliche Entwicklungen beeinflusst oder einen Diskurs darüber ausgelöst. Deswegen kann man die Bedeutung dieser Branche gar nicht hoch genug definieren.Bei "GZSZ" haben wir sehr schnell gesehen, was für einen Einfluss wir auf die Sozialisation von jungen Menschen haben. Uns war klar, dass wir das sehr ernst nehmen müssen.Nein, das will ich nicht, das wäre vermessen und ist auch gar nicht notwendig. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Metier und insbesondere die UFA als leistungsstarker Player in diesem Feld unglaubliche Zukunftschancen haben. Wandlungsfähigkeit und Innovationsfähigkeit sind die DNA der UFA. Sie waren es die letzten 27 Jahre und werden es für die Zukunft sein. Aber natürlich hat Nico als neuer Chef das Recht und die Pflicht, das Unternehmen nach seinen Vorstellungen weiter zu führenDie Produktion von "Der Medicus" war eine so schöne Erfahrung, dass ich im Laufe dieser Produktion die Entscheidung getroffen habe, dass ich wieder selbst produzentisch als Programmmacher arbeiten möchte. Nachdem "Der Medicus" in Europa überaus erfolgreich gelaufen war, habe ich gemeinsam mit meinem Gesellschafter den Nachfolgebeschluss getroffen. Zur guten Unternehmensführung gehört eben auch eine gute Nachfolgeplanung. Ich werde in Zukunft als Produzent exklusiv für die UFA tätig sein. Meine Hauptausrichtung wird High-End-Drama sein, große filmische Erzählungen, ob für klassische Fernsehsender oder andere Partner. Natürlich werde ich als erstes "Der Medicus 2" produzieren. Dafür werden wir das letzte Kapitel des Romans, das wir im ersten Teil nicht erzählt haben, als Grundlage nehmen. Mit Jan Berger und Philipp Stölzl möchte ich bis Ende des Jahres das Drehbuch fertig haben und Anfang 2019 die Produktion umsetzen. Darüber hinaus gibt es vier weitere Projekte, über die ich noch nicht sprechen möchte. Ganz bewusst will ich damit die UFA bei der Internationalisierung von High End Drama unterstützen. Das ist die strategische Ausrichtung, die wir als nächstes Wachstumsfeld definiert haben, und dazu will ich meinen Beitrag leisten.Das Gespräch führte Ulrich Höcherl

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen