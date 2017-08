Creative Europe Media: Knapp 200.000 Euro für vier deutsche Filmfestivals

Großansicht Das Filmfestival Cottbus, hier ein Bild von der Eröffnung im vergangenen Jahr, findet von 7. bis 12. November statt (Bild: Filmfestival Cottbus) Das Filmfestival Cottbus, hier ein Bild von der Eröffnung im vergangenen Jahr, findet von 7. bis 12. November statt (Bild: Filmfestival Cottbus)

Das europäische Förderprogramm Creative Europe Media hat aktuell Mittel in einer Gesamthöhe von 1,7 Mio. Euro an 34 europäische Filmfestivals vergeben. Davon gingen 197.000 Euro an vier Filmfestivals in Deutschland - die Nordischen Filmtage Lübeck (1. bis 5. November; 63.000 Euro), das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (24. bis 29. April 2018; 55.000 Euro), das Filmfestival Cottbus (7. bis 12. November; 46.000 Euro) und das Kurzfilmfestival interfilm Berlin (20. bis 26. November; 33.000 Euro).Bernd Buder, Programmdirektor in Cottbus, zur Bedeutung der Media-Förderung für das Festival: "Die Förderung durch Creative Europe MEDIA ermöglicht uns seit 2007, unsere Position als wichtigster Treffpunkt für das osteuropäische Kino auszubauen. Sie ist wesentlicher Bestandteil, um den künstlerischen und filmwirtschaftlichen Dialog zwischen den Filmschaffenden und ihrem Publikum aus allen Altersgruppen zu ermöglichen."Nach Angaben des Creative Europe Desk Hamburg zählen ein hoher europäischer Programmteil in Verbindung mit Initiativen zur Filmbildung, Social-Media-Nutzung und anderen Online-Aktivitäten zu den Förderkriterien bei Creative Europe Media.Weitere Informationen und alle geförderten Festivals unter www.creative-europe-desk.de

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen