Content-Anbieter schmieden Anti-Piraterie-Allianz

30 Content-Anbieter aus der ganzen Welt wie Constantin Film und Studio Babelsberg aus Deutschland sowie Amazon, AMC, BBC, die Canal+-Gruppe, CBS, HBO, Lionsgate Twentieth Century Fox , Village Roadshow, Sony Disney und Warner haben die Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) gegründet. Ziel des Zusammenschlusses ist der Schutz des legalen Content-Marktes und die Reduzierung der Online-Piraterie.Der legale Markt für kreative Inhalte sei in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen, heißt es in einer Pressemitteilung zur Gründung der ACE. So gebe es aktuell online weltweit rund 480 Angebote zum legalen On-Demand-Konsum von Filmen und TV-Programmen. Daraus sei auch ein enormer Wirtschaftfaktor entstanden; allein in den USA steuere dieser Sektor 1,2 Billionen Dollar jährlich zur Wirtschaft bei uns sorge für 5,5 Mio. Arbeitsplätze.Online-Piraterie stellt auf der anderen Seite eine wachsende Bedrohung für diesen Sektor dar. So habe es im vergangenen Jahr rund weltweit 5,4 Mrd. illegale Downloads von Filmen, Primetime-TV-Programmen und VoD-Dateien über peer-to-peer-Angebote sowie rund 21,4 Mrd. Visits auf Online-Piraterie-Streaming-Sites gegeben. Nun habe man sich zusammengetan, um gemeinsame Anstrengungen gegen die Verbreitung der Online-Piraterie zu unternehmen, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei wolle die ACE nicht nur die Erfahrung ihrer Mitglieder im Kampf gegen die Online-Piraterie nutzen, sondern auch die weltweiten Anti-Piraterie-Maßnahmen der Motion Picture Association of America (MPAA) in Anspruch nehmen. Martin Moszkowicz , Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG: "Kreativität ist das zentrale Element unseres Geschäfts ebenso wie der Schutz von urheberrechtlich geschütztem Material und geistigem Eigentum. Das vereint uns mit den Künstlern und den Rechteinhabern auf der ganzen Welt. Wir sind ein stolzes Mitglied der ACE im Kampf gegen Piraterie und den Diebstahl geistigen Eigentums. Wir danken der MPAA für ihre Unterstützung in dieser so eminent wichtigen Sache."

Quelle: Blickpunkt:Film

