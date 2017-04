Constantin mit Serienerfolg in den USA

Großansicht Das Shadowhunter-Team um Katherine McNamara als Clary Fray (Bild: Freeform) Das Shadowhunter-Team um Katherine McNamara als Clary Fray (Bild: Freeform)

Erfolgsmeldung für die Constantin aus den USA. Der zu Disney gehörende Kabelsender Freeform hält an der Serie "Shadowhunters" fest und hat nun eine dritte Staffel der Adaption von Cassandra Clares Romanreihe "Chroniken der Unterwelt" ("The Mortal Instruments ") geordert. Constantin produziert die Serie gemeinsam mit Wonderland Sound and Vision, Unique Features, Carteret St. Productions und Freeform Original Productions.Derzeit ist in den USA die zweite Hälfte der zweiten Staffel zu sehen. In Deutschland ist "Shadowhunters" - mit Katherine McNamara und Dominic Sherwood in den Hauptrollen - auf Netflix abrufbar.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen