Constantin Medien: Drittes Quartal unter Plan, Jahresgewinnprognose erhöht

Großansicht Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG

Die Geschäftszahlen der Constantin Medien AG sind im dritten Quartal 2017 nicht nur teils deutlich unter den Vergleichszahlen des Vorjahres, sondern auch unter den eigenen Planungen geblieben. Dafür nennt das Unternehmen heute zwei Gründe: zum einen habe sich die zum 12. Juni 2017 erfolgte Entkonsolidierung der Highlight Communications AG im dritten Quartal erstmals vollumfänglich ausgewirkt, zum anderen habe es im Segment Sport einen "drastischen Rückgang" gegeben.In Zahlen ausgedrückt heißt das: der Konzernumsatz der Constantin Medien AG ging im dritten Quartal von 101,7 auf 25,1 Mio. Euro zurück; beim Betriebsergebnis (Ebit) rutschte man nach einem positiven Betrag von 6,6 Mio. Euro mit 6,3 Mio. Euro in die roten Zahlen. Neben den geringeren Erlösen im Segment Sport hatten nach Angaben der Constantin Medien AG auch Abfindungen ehemaliger Vorstände, Aufwendungen für Korrekturen früherer Vorhaben und Projekte sowie Rechtsberaterkosten negative Auswirkungen auf die Ergebnisentwicklung.Grund für den Einbruch im Segment Sport - hier ging der Umsatz von 35,7 auf 25,1 Mio. Euro zurück; beim Ebit stand nach einem Gewinn von 2,2 Mio. Euro im Vorjahresquartal jetzt ein Verlust von 2,7 Mio. Euro zu Buche - war vor allem die Tatsache, dass der Ende Juni beendete Produktionsrahmenvertrag zwischen Plazamedia und Sky nicht wie ursprünglich angekündigt durch das Neukundengeschäft bei Plazamedia hatte kompensiert werden können. Auch das Digitalgeschäft im Segment Sport war - wie schon im ersten Halbjahr 2017 - hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Als Reaktion darauf habe man "notwendige strukturelle und personelle Anpassungen im TV- und Digitalbereich vorgenommen - mit dem Ziel, die crossmediale Verwertung und Kapitalisierung des Content-Angebots weiter zu optimieren". Darüber hinaus wurde das Rechtportfolio mit einer Verlängerung der ADAC-Kooperation bis 2020 sowie einer dreijährigen Exklusiv-Partnerschaft mit Team Sauerland über mindestens 20 Box-Events pro Jahr mit insgesamt rund 100 Kämpfen erweitert.Der auf die Anteilseigner entfallene Ergebnisanteil der Constantin Medien AG lag im dritten Quartal bei einem Fehlbetrag von 11,9 Mio. Euro (Q3/2016: plus 1,2 Mio. Euro). Grund hierfür sei auch ein Verlust von 3,2 Mio. Euro aus der Verrechnung von acht Mio. Highlight-Communications-Aktien mit dem Darlehen der Stella Finanz AG.Dennoch hatte das Unternehmen gute Nachrichten für seine Anteilseigner. Wie es am Ende der Bilanzmitteilung heißt, sei zu erwarten, dass die Generalversammlung der Highlight Communications AG am 1. Dezember dem Vorschlag des Verwaltungsrats folgen und eine Dividende von 0,30 Schweizer Franken pro Aktie beschließen werde. Das gelte nicht nur für die im Besitz der Constantin Medien AG befindlichen 20,6 Mio. Highlight-Communications-Aktien, sondern auch für die bereits erwähnten acht Mio. Highlight-Communications-Aktien, die mit dem Darlehen der Stella Finanz AG verrechnet worden waren. In Erwartung dieser Dividendenausschüttung wurde die Prognose des auf die Anteilseigner entfallenen Konzernergebnisses für das Gesamtjahr 2017 von einem Korridor zwischen sieben und zehn auf eine Spanne zwischen 15 und 18 Mio. Euro erhöht; die Umsatzprognose bleibt mit einem Wert zwischen 250 und 280 Mio. Euro unverändert. Olaf Schröder , Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG, erklärte bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen: "Gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Dr. Matthias Kirschenhofer haben wir die Constantin Medien AG und deren Tochtergesellschaften nach der ordentlichen Hauptversammlung am 23. August intensiv analysiert, Risikopositionen identifiziert und bewertet. Die eingeleiteten und laufenden Maßnahmen haben zum Ziel, wieder eine solide Basis für die erfolgreiche strategische und operative Weiterentwicklung der Gesellschaften im Segment Sport zu schaffen."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen