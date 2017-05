Constantin Medien AG vor Übernahme?

Großansicht Bernhard Burgener Bernhard Burgener

Es wäre wahrlich ein Paukenschlag, sollte Bernhard Burgener gelingen, was ihm seit Tagen verschiedene Medien als Absicht zuschreiben: die Constantin Medien AG zu übernehmen. Unter anderem dem "Manager Magazin" zufolge soll Burgener planen, im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots die Kontrolle über das von seinen Kontrahenten Fred Kogel (Vorstandsvorsitzender) und Dieter Hahn (Aufsichtsratsvorsitzender) geleitete Unternehmen, das die Mehrheit der Highlight-Anteile hält, zu erlangen. Ironischer Weise hatte die Highlight ihrerseits erst Ende März Maßnahmen gegen eine mögliche feindliche Übernahme ergriffen ( wir berichteten Mit der Übernahme der Constantin Medien AG durch Burgener wäre die von ihm abgelehnte, jedoch von Kogel und Hahn beabsichtigte Aufspaltung des Konzerns und der Verkauf der Filmsparte sicherlich vom Tisch. Allerdings scheint derzeit völlig offen, ob der Coup gelingen kann. Immerhin: Ende April schrieb das "Manager Magazin", Burgener wolle die Highlight Event & Entertainment AG (HLEE) zur Vorbereitung einer Übernahmeofferte mit Eigenkapital aufpumpen, wofür eine außerordentliche Generalversammlung am 2. Mai die Weichen stellen sollte.Und tatsächlich hat laut einer ad-hoc-Mitteilung der HLEE diese den beiden vom Verwaltungsrat eingebrachten Anträgen zugestimmt. Darin heißt es: "Der beantragten ordentlichen Kapitalerhöhung von bisher 15.592.500 auf neu maximal 62.370.000 Schweizer Franken stimmte die Generalversammlung mit 99.98% und der Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft mit 99.98 % aller vertretenen Stimmen zu." Wie das "Manager Magazin" weiter spekuliert, verhandle Burgener zudem mit seiner Hausbank Credit Suisse über einen Kredit in Höhe von 50 Mio. Euro.Unterdessen profitiert die Constantin-Aktie enorm von den Übernahmegerüchten und legte in den vergangenen Tagen um rund 20 Prozent zu. Letzter Stand: 2,20 Euro - wobei dem Angebot von Burgener ein Preis von mindestens 2,60 Euro pro Aktie zugrunde liegen soll.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen