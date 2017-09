Constantin Film setzt auf acardo

Großansicht Der Start von "Fack Ju Göhte 3" markiert den Beginn der exklusiven Zusammenarbeit von Constantin Film und acardo (Bild: Constantin) Der Start von "Fack Ju Göhte 3" markiert den Beginn der exklusiven Zusammenarbeit von Constantin Film und acardo (Bild: Constantin)

Der Couponing-Spezialist acardo hat sich einen weiteren Exklusivpartner gesichert: Mit dem Start von " Fack Ju Göhte 3 " setzt der Constantin Film Verleih für die Abwicklung von Kinogutscheinen nun ausschließlich auf die Leitungen des Dortmunder Unternehmens. Bei der acardo Lösung werden einer Pressemitteilung zufolge alle Gutscheine mit einem eindeutigen Barcode versehen und können so an der Kinokasse direkt gescannt und online validiert werden. Manipulationen und Mehrfacheinlösungen werden damit ausgeschlossen. Darüber hinaus entfällt der bisher notwendige postalische Versand sowie das händische Zählen der Gutscheine.Zu den acardo-Kunden zählen auf Kinoseite bereits über 300 Standorte, darunter die großen Ketten. Für kleinere Kinos, deren Kassensysteme noch nicht an den acardo Server angebunden sind, bietet arcado eine postalische Übersendung der Gutscheine für die anschließende Abwicklung an."Manuelle Prozesse wie das Za?hlen und Verbuchen der Verleihgutscheine führten in der Vergangenheit zu einem enormen Arbeitsaufwand bei uns. Mit der acardo Lösung sparen wir Aufwand und Zeit, darüber hinaus erhalten wir ein hervorragendes Reporting", so Oliver Koppert , Geschäftsführer des Constantin Film Verleihs.acardo-Vorstand Christoph Thye schildert die Vorteile einer digitalen Lösung: "Spätestens, wenn in der E-Mail z.B. animierte Filmszenen und das nächstgelegene Kino mitsamt Spielzeiten angezeigt werden, ist der digitale Gutschein in seiner Aktivierungswirkung dem bisherigen Papiergutschein deutlich überlegen.

Quelle: Blickpunkt:Film

