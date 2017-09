Connie Walther dreht mit "Rüden"

Robert Gehring (MFG), Kay Niessen und Daniel Hetzer (hands-on producers), Nadin Matthews (Hundetrainerin und Hauptakteurin), Connie Walther (Regie), Tanja Güß (Film- und Medienstiftung NRW), Birgit Gudjonsdottir (DOP), Thomas Kufus (zero one film) und Manfred Hattendorf (SWR, v.l.n.r.) am Set von "Die Rüden" (Bild: Lars Pölöskey)