Connie Nielsen wieder mit Patty Jenkins vereint

Connie Nielsen (Bild: Comic Con)

Für ihre angekündigte Miniserie "One Day She'll Darken" wird Regisseurin Patty Jenkins nicht nur mit Chris Pine , sondern auch wieder mit Connie Nielsen zusammen arbeiten. Beide Schauspieler gehörten bereits zum Cast ihres Hits "Wonder Woman" . Nielsen übernimmt an der Seite von Chris Pine eine Hauptrolle in der TNT-Produktion, die auf einem Drehbuch von Sam Sheridan basiert."One Day She'll Darken" erzählt von einer jungen Frau namens Fauna Hodel (gespielt von India Eisley ), die nach der Geburt weggegeben wurde. Auf der Suche nach ihrer wahren Familie kommt Fauna später auf die Spur eines berühmt-berüchtigten Frauenarztes, der in Hollywoods verruchtesten Kreisen verkehrt. Die Dreh-Vorbereitungen laufen bereits.

