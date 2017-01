Comfilm feiert erfolgreichsten Dokumentarfilm 2016

Großansicht Silke Schranz und Christian Wüstenberg (Bild: Comfilm) Silke Schranz und Christian Wüstenberg (Bild: Comfilm)

Die Macher des Dokumentarfilmhits " Die Nordsee von oben " können erneut einen großen Erfolg feiern: " Südafrika - Der Kinofilm " ist nach Angaben von Comfilm die mit Abstand erfolgreichste Dokumentation, die 2016 in den deutschen Kinos startete.Von den unabhängigen Filmemachern Silke Schranz und Christian Wüstenberg produziert und realisiert, wurde "Südafrika - Der Kinofilm" im Eigenverleih in insgesamt 428 Kinos gebracht. Den Startschuss gab eine ausverkaufte Vorstellung in der Schauburg Karlsruhe am 25. Februar, es folgte eine ausgedehnte Kinotour, bei der Schranz und Wüstenberg mit dem Campingbus zwischen insgesamt 156 Kinos pendelte. Höhepunkt war der Abschluss der Tour beim Kino Open Air am Schloss Gottesaue in Karlsruhe mit 2.000 Zuschauern.Lohn der Mühen waren knapp 90.000 Zuschauer für ein vom Filmemacher-Duo gänzlich aus eigener Kraft und ohne Senderunterstützung realisiertes Projekt.

Quelle: Blickpunkt:Film

