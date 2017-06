Comeback für Filmpreis Leipziger Ring

Nachdem die Stiftung Friedliche Revolution den von ihr seit 2010 im Rahmen des Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK Leipzig) vergebenen Filmpreis Leipziger Ring im vergangenen Jahr aus finanziellen Gründen nicht hatte ausschreiben können, findet die Verleihung des mit 2.500 Euro dotierten Preises bei der 60. Ausgabe des Festivals (30. Oktober bis 5. November) wieder statt - sehr zur Freude von Festivalleiterin Leena Pasanen : "Dank der überwältigenden Reaktionen von Leipzigerinnen und Leipzigern, dem internationalen Publikum sowie der Entschlossenheit der Stiftung Friedliche Revolution ist dieser bedeutende Preis zu DOK Leipzig zurückgekehrt. Die Reaktionen haben gezeigt, wie wichtig die Auszeichnung für die Stadt ist, in der die Friedliche Revolution ihren Ursprung genommen hat. Der Preis wird gerade jetzt dringend benötigt, denn politische Entwicklungen führen uns vor, dass Demokratie und Menschenrechte weltweit auf dem Spiel stehen."Das Festival wird aus seiner offiziellen Auswahl fünf Dokumentarfilme mit mindestens 25 Minuten Länge benennen, die für den Filmpreis Leipziger Ring nominiert werden. Anders als in den Vorjahren ermittelt nicht eine Fachjury, sondern das Festivalpublikum den Gewinner. Ausgezeichnet werden soll ein Dokumentarfilm, der das bürgerschaftliche Engagement von Menschen in aller Welt und ihr gewaltloses Ringen um Demokratie, Menschenrechte und die Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen beispielhaft dokumentiert, so die Festivalmitteilung.

