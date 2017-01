Coens betreten Neuland

Die Oscar-prämierten Brüder Ethan und Joel Coen , " Fargo ") betreten neues Terrain. Wie der Filmnachrichtenblog "Deadline.com" berichtet, warden sie mit "The Ballad of Buster Scruggs" erstmals ein TV-Projekt realisieren. Die Coens schreiben dazu das Drehbuch, führen Regie und produzieren mit ihrer Firma Mike Zoes Production. Als Executive Producer fungieren Megan Ellison und Sue Naegele von Annapurna Pictures.Eine Zusammenarbeit, über die die Coens, die zuletzt das Drehbuch zu George Clooneys "Suburbicon" geschrieben haben, sagen: "Wir sind begeistert darüber, mit Megan und Sue an diesem Projekt zu arbeiten."

Quelle: Blickpunkt:Film

