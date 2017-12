"Coco" ist erfolgreichster Pixar-Titel in China

Großansicht "Coco - Lebendiger als das Leben!" ist erfolgreichster Pixar-Titel in China (Bild: Walt Disney) "Coco - Lebendiger als das Leben!" ist erfolgreichster Pixar-Titel in China (Bild: Walt Disney)

Bereits nach seinem zweiten Wochenende hat "Coco - Lebendiger als das Leben!" als erfolgreichster Pixar -Film in China abgelöst. Das Animationsabenteuer des zwölfjährigen Miguel, der im Reich der Toten versucht, einen Fluch los zu werden, hat dort zwischenzeitlich 75,6 Mio. Dollar eingespielt und damit den bisherigen Pixar-Rekordhalter, der es auf 38 Mio. Dollar gebracht hatte, spielend überflügelt.Besonders bemerkenswert: "Coco", der auf der chinesischen Kritikerplattform Douban und beim Ticketingservice Maoyan die höchsten Bewertungen für einen importierten Film in diesem Jahr bekommen hatte, schraubte sein Einspiel von 18,2 Mio. Dollar am ersten auf 43,8 Mio. Dollar am zweiten Wochenende.

Quelle: Blickpunkt:Film

