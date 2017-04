Clint Eastwood holt erneut wahre Helden auf die Leinwand

Noch in diesem Jahr will Clint Eastwood mit der Verfilmung des auf einer wahren Begebenheit beruhenden Buchs "The 15:17 To Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes" nach einem Drehbuch von Dorothy Blyskal beginnen. Das berichtet der Filmnachrichtenblog "Deadline.com". Erzählt wird die wahre Geschichte von Anthony Sadler, Alek Skarlatos und Spencer Stone, die im August 2015 in einem Zug von Amsterdam nach Paris einen schwer bewaffneten ISIS-Terroristen überwältigt und so ein mögliches Blutvergießen verhindert haben.Als Produzenten fungieren neben Eastwood Tim Moore , Kristina Rivera und Jessica Meier. Mit dem Casting soll demnächst begonnen werden. Als Studio ist Warner Bros. an Bord.Clint Eastwood hatte zuletzt mit "Sully" und "American Sniper" bereits wahre Heldengeschichten auf die Leinwand gebracht.

