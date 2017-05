Cliff Curtis übernimmt Hauptrolle in "Avatar"-Sequels

Wenn James Cameron im kommenden Jahr beginnt, seine vier geplanten "Avatar"-Sequels in den Wellington Stone Street Studios in der neuseeländischen Hauptstadt zu drehen, wird auch Cliff Curtis in einer Hauptrolle mit von der Partie sein. Der aus der TV-Serie "Fear the Walking Dead" bekannte Darsteller soll einem Bericht des Filmnachrichtenblogs "Deadline.com" zufolge Tonowari verkörpern, den Anführer des auf einem Riff lebenden Volkes der Metkayina. Sam Worthington und Sigourney Weaver werden bei den Sequels wieder ihre Rollen aus dem Original , dem mit 2,788 Mrd. Dollar weltweit erfolgreichsten Film aller Zeiten, übernehmen.Die vier geplanten "Avatar"-Sequels werden 2020, 2021, 2024 und 2025 jeweils kurz vor Weihnachten in die Kinos kommen ( wir berichteten ).

