CineStar-Website und -App werden benutzerfreundlicher

Die CineStar-Gruppe hat ihre Website und ihre App gerelauncht; beides geht am 30. November an den Start. "CineStar will für seine Gäste mit allen wichtigen Informationen überall komfortabel erreichbar sein, daher ist es nur konsequent, unsere Website konstant an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen", betont CineStar-Geschäftsführer Stephan Lehmann , dessen Geschäftsführer-Kollege Oliver Fock die Vorzüge der neuen Website erläutert: "Die neue Seite verbindet Benutzerfreundlichkeit mit moderner Optik.Sie bietet nicht nur einen schnellen Überblick über die Neustarts und Kinohighlights sowie Sonderaktionen und exklusive Angebote, sondern macht auch den Online-Ticketverkauf einfacher." Letzteres geschieht einer CineStar-Mitteilung zufolge über eine "optimierte Navigation und intelligent implementierte Filter".Auch beim Relaunch der für iPhone und Android-Smartphones verfügbaren CineStar-App habe Übersichtlichkeit und der schnelle Ticketkauf im Fokus gestanden. So sei die Programmübersicht, der Bereich, in dem sich die Nutzer am längsten aufhalten, wie viele andere Funktionen "swipebar und somit intuitiv im Handling". Beibehalten wurde die Ticketreminder-Funktion, mit deren Hilfe sich der Anwender auch weiterhin an ausgewählte Kinostarts erinnern lassen kann.

