CineStar übernimmt Cineplex Neumünster

Großansicht CineStar kommt nach Neumünster (Symbolbild) (Bild: CineStar) CineStar kommt nach Neumünster (Symbolbild) (Bild: CineStar)

Es war im Grunde nur eine Frage der Zeit: Nachdem im März bekannt geworden war, dass CineStar den Einkaufskomplex Kuhberg-Karee erworben hatte ( wir berichteten ), bestätigte die Kette nun, dass die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen wurden und sie das darin befindliche Cineplex übernehmen wird. Demnach wird das Cineplex am Kuhberg in Neumünster am 6. September vorübergehend geschlossen, um dann nach einer kurzen Planungs- und Umbauphase als Haus der CineStar-Gruppe voraussichtlich Anfang Oktober wieder zu eröffnen. Das Kino bietet in seinen sieben Sälen insgesamt rund 1.300 Besuchern Platz."Wir bedanken uns sehr bei der Betreiberfamilie Schulz für den konstruktiven Verlauf der Übernahmeverhandlungen und die gute Zusammenarbeit", sagt Stephan Lehmann , Geschäftsführer der CineStar-Gruppe. "Das Kino am Kuhberg ist ein wichtiger Freizeitfaktor für die Stadt Neumünster. Umso mehr freuen wir uns darauf, dieses Kino in die CineStar-Gruppe zu übernehmen und hier künftig ein breites Spektrum an Kinounterhaltung anzubieten", ergänzt Geschäftsführer Oliver Fock

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen