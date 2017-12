CineStar Neumünster gerüstet für das Weihnachtsgeschäft

Großansicht Über 600.000 Euro hat CineStar bislang in die Modernisierung des Standorts gesteckt Über 600.000 Euro hat CineStar bislang in die Modernisierung des Standorts gesteckt

Pünktlich zum wichtigen (Vor-)Weihnachtsgeschäft wurde der zweite Renovierungsabschnitt im CineStar Neumünster abgeschlossen. Nachdem im Oktober zur Neueröffnung bereits zwei Säle und Teile des Foyers fertig renoviert waren, wurden mittlerweile sämtliche sieben Säle mit neuen Sitzen sowie Teppichen ausgestattet und das Haus präsentiert sich optisch in einem rundum erneuerten Zustand. Laut der CineStar-Gruppe ist der Spielbetrieb erfolgreich angelaufen, wozu nicht zuletzt die neuen Programmreihen ihren Teil betrügen.Zugunsten gesteigerten Komforts wurde die Zahl der Plätze in dem von CineStar im Spätsommer übernommen Haus von 1353 auf 1191 reduziert. Jeder einzelne Sitz verfügt nun über Armlehnen und Becherhalter, auch die sogenannten "Love Seats" sind nun Teil des Angebots. Im Zuge der Renovierung wurden zudem einige Foyerbereiche und die Eingangsbereiche aller Säle frisch gestrichen. Vollständig installiert ist mittlerweile auch das Digital-Signage-System, das mit insgesamt neun Screens in den Foyer- und Kassenbereichen für Information und Unterhaltung sorgen soll. Um Gäste in Stoßzeiten zügiger bedienen zu können, wurde der Concessions-Bereich von drei auf fünf Thekenplätze aufgestockt. Für kommenden Februar plant CineStar, die Projektionstechnik in drei Sälen zu erneuern."Mit dem zweiten Renovierungsabschnitt können wir unseren Gästen jetzt ein optisch äußerst ansprechendes Kinoerlebnis in allen sieben Sälen bieten. Damit verbinden wir noch mehr Komfort und Filmvielfalt im ganzen Haus", so Daniel Anschütz, der das Kino am Kuhberg bis zur Vorstellung der neuen Theaterleitung interimshalber führt.Laut der CineStar-Geschäftsführer Stephan Lehmann und Oliver Fock wurden bislang über 600.000 Euro in die Entwicklung des Standorts investiert. Das Ergebnis, so Lehmann, könne sich "wirklich sehen lassen". Fock wiederum freut sich, dass das Kino für eine der besucherstärksten Phasen des Jahres "bestens gerüstet" sei.

Quelle: Blickpunkt:Film

