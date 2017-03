CineStar kauft Einkaufskomplex in Neumünster - Kino inklusive

Großansicht CineStar hat sich in Neumünster eingekauft (Symbolbild) (Bild: CineStar) CineStar hat sich in Neumünster eingekauft (Symbolbild) (Bild: CineStar)

Die CineStar-Gruppe hat gegenüber Blickpunkt: Film einen Bericht des Holsteinischen Couriers bestätigt, wonach man in Neumünster den Einkaufskomplex Kuhberg-Karree erworben hat, der aktuell neben zwei Modegeschäften und zwei Imbissen vor allem das Cineplex Neumünster beherbergt.Dem Bericht der Zeitung zufolge herrschte im Kuhberg-Karree über Jahre hinweg Leerstand. Nicht zuletzt die Eröffnung der Holsten-Galerie im Oktober 2015 soll die Situation verschärft haben. Die Immobilie gehörte einem Luxemburger Fonds, der vor rund zwei Jahren insolvent ging - dementsprechend wurde nicht mehr in das Kuhberg-Karree investiert. Unter anderem eine Buchhandlung und ein Bekleidungsgeschäft wanderten ab, eine Bowling-Bahn musste schließen. Die Zeitung zitiert in ihrer Online-Ausgabe einen Ladenbesitzer, der sich erfreut über den Eigentümerwechsel zeigt. CineStar-Mitarbeiter hätten sich bereits vor Ort vorgestellt.Was CineStar nun genau in dem Komplex plant und was dies für das von Freymuth und Marc Schultz geleitete Cineplex bedeutet, ist derzeit noch offen. In einem Statement gegenüber Blickpunkt: Film erklärte CineStar-Geschäftsführer Matthias Kutz : "Es ist richtig, dass die CineStar Gruppe die Immobilie erworben hat. Wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen mit allen Beteiligten und bitten um Verständnis darum, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Angaben machen können."

Quelle: Blickpunkt:Film

