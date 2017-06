Cinestar ab sofort mit VdF-zertifiziertem Kassensystem

Die seit Mitte 2012 in den Kinos der Cinestar-Gruppe eingesetzten Kassensysteme von Vista haben jetzt eine Zertifizierung durch den VdF bekommen. Damit werden dort auch die ab dem 1. Juli geltenden Anforderungen für Kassensoftware erfüllt, auf die sich die Kinoverbände in Deutschland geeinigt hatten. Durch den Einsatz standardisierter Kassensysteme soll künftig ein plattformübergreifender Ticketverkauf möglich sein. Die Ausgabe eines SPIO-Tickets ist dann nicht mehr nötig."Gemeinsam haben wir uns mit VISTA den Herausforderungen gestellt, eine internationale Software an die deutschen Marktgegebenheiten anzupassen. Wichtig war es zum Beispiel, die unterschiedliche Mehrwertsteuersätze und FFA-Abgaben sowie natürlich die notwendigen Positionen für die VdF-Zertifizierung korrekt im System abzubilden", erklären die beiden Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock und Stephan Lehmann Mischa Kay, General Manager Vista Entertainment Solutions EMEA, freut sich, das VdF-Zertifikat erhalten zu haben: "Als einer der größten Kinomärkte Europas - oder vielmehr der Welt - eröffnen sich nun für Vista Cinema in Deutschland sowohl für uns als auch, so hoffen wir, für die Kinobetreiber spannende Möglichkeiten. Die Zusammenarbeit mit Herrn Klingsporn und seinem Team in den vergangenen Monaten war uns eine besondere Freude und Ehre, und wir wissen die Unterstützung, die Vista durch den Ausbau des Know-Hows als auch ihrer Reputation in der deutschen Kino 'Community' zu Teil wurde, sehr zu schätzen. Selbstverständlich sind wir auch unserem langjährigen Partner, der CineStar Gruppe, für alle ihre Bemühungen überaus dankbar - ohne sie wäre uns dieser Meilenstein nicht gelungen."

