CinePostproduction pusht E-Delivery

Großansicht Niklas Bäumer, Vertriebsleiter CinePostproduction (Bild: CinePostproduction) Niklas Bäumer, Vertriebsleiter CinePostproduction (Bild: CinePostproduction)

Großansicht Thomas Ramin, technischer Leiter und Produktentwickler von Sharc Download Thomas Ramin, technischer Leiter und Produktentwickler von Sharc Download

Kinobetreiber, die den Cloud-basierten Service Sharc von CinePostproduction für den Bezug von DCPs nutzen, erhalten ab sofort für jeden Download eines Hauptfilms eine Gutschrift in Höhe von 4,20 Euro (brutto). Nach Angaben von Vertriebsleiter Niklas Bäumer will man damit Kostenvorteile weitergeben. Denn für die Nutzung von Sharc Download ist es lediglich erforderlich, den dazugehörigen Client auf einem beliebigen vernetzten Rechner im Kino zu installieren. Internetverbindungen mit 16 Mbit/s reichen dabei bereits aus, um Hauptfilm-DCPs zu laden.Dass Sharc Download als flexible Cloud-Lösung entwickelt wurde, die laut der CinePostproduction in nahezu jede Struktur integriert werden kann, kommt nicht von ungefähr: Denn Bäumer geht davon aus, dass es in Deutschland auch künftig mehrere Anbieter im Bereich E-Delivery geben wird, weshalb jedes Kino seine DCPs weiter von unterschiedlichen Seiten erhalten werde. Die Cloud-Lösung verhindere, dass in jedem Kino mehrere Server und Internetleitungen für die gleiche Aufgabe installiert werden müssten. "Um Filme verlässlich, sicher und komfortabel liefern zu können, benötigt es im Kino keine teure Glasfaserleitung oder gesonderte Empfangsserver, sondern eine intelligente Software wie Sharc Download und ein leistungsfähiges Delivery-Netzwerk", erläutert Thomas Ramin , technischer Leiter und Produktentwickler von Sharc Download.Die Anfang 2015 eingeführte und nach Unternehmensangaben führende Cloud-basierte E-Delivery-Lösung belässt den Kinobetreibern dabei die volle Kontrolle über deren Hardware und Leitungen. So können beispielsweise dedizierte Download-Fenster oder maximale Bandbreiten für die DCP-Übertragung festgelegt werden. Die Verantwortung für die pünktliche Übermittlung der DCPs bleibt dabei in den Händen der CinePostproduction. Für die Zuverlässigkeit dieser Methode stünden dabei tausende reibungslose DCP-Auslieferungen an bereits rund 300 registrierte Kinos."Ich freue mich, dass sich mit unserem Angebot jeder Kinobetreiber weiterhin frei und ohne jede Verpflichtung für die passende technische Ausstattung entscheiden kann und wir ihm das für Downloads gesammelte Guthaben auszahlen. Unser Ziel ist es, Sharc Download zum attraktivsten Angebot für DCP-Auslieferungen zu machen", so Bäumer.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen