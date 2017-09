Cineplex Baunatal als "Nachhaltiges Kino" ausgezeichnet

Großansicht Minister Boris Rhein, Preisträger Wolfgang Schäfer und Martina Feldmayer, kulturpolitische Sprecherin der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen (Bild: Harald Schröder) Minister Boris Rhein, Preisträger Wolfgang Schäfer und Martina Feldmayer, kulturpolitische Sprecherin der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen (Bild: Harald Schröder)

Großansicht Die Ausgezeichneten und Veranstalter der diesjährigen Vergabe des Preises für "Nachhaltiges Kino" (Bild: Harald Schröder) Die Ausgezeichneten und Veranstalter der diesjährigen Vergabe des Preises für "Nachhaltiges Kino" (Bild: Harald Schröder)

Im Wiesbadener Murnau-Filmtheater hat Hessens Kunst- und Kulturminister Boris Rhein gestern zum zweiten Mal eine bundesweit einzigartige Auszeichnung vergeben. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis für "Nachhaltiges Kino" würdigt umweltfreundliche und nachhaltige Konzepte im Kinobetrieb und feierte mit der Vergabe an das Capitol in Witzenhausen im vergangenen Jahr seine Premiere. Er ist Teil der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie, die die drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales umfasst.Diesmal konnte sich das im August 2015 eröffnete Cineplex Baunatal von Wolfgang Schäfer durchsetzen. Die Jury begründet ihre Entscheidung damit, dass die Betreiber bereits viele gute Nachhaltigkeits-Ideen umgesetzt hätten und auch vor kostspieligen Investitionen nicht zurückschreckt seien. So seien schon bei der Planung architektonische Details berücksichtigt worden, die helfen würden, die Umwelt zu schonen, darunter ein rechnergesteuertes Beleuchtungssystem. Auch die Entscheidung, mehrere Säle mit energiesparenden (Phosphor-)Laserprojektoren zu bespielen, wurde von der Jury hervorgehoben.Diese bewertet die eingereichten Vorschläge zum Beispiel auch danach, ob fair gehandelte Speisen und Getränke verkauft werden, es Mitarbeiterfortbildungen gibt oder das Programm die Auseinandersetzung mit umweltpolitischen Themen fördert. Auch in diesem Jahr konnten 100 hessische Kinos Einreichungen oder Empfehlungen vornehmen. Beraten wurde die Jury bei ihrer Arbeit durch Walter Spruck, Leiter des Instituts für Nachhaltigkeit in Kultur und Tourismus.Nachdem 2016 neben dem Gewinner zwei weitere Kinos lobende Erwähnungen erhalten hatten, wurden in diesem Jahr für sieben Häuser Würdigungen, verbunden mit der Übergabe einer Urkunde, ausgesprochen. Geehrt wurde so die nachhaltige Arbeit des Bali-Kinos in Kassel, des Cineplex Capitol in Kassel, des Kommunalen Kinos Eschborn , der Kronberger Lichtspiele , des Lumos in Nidda, des Kino Traumstern in Lich sowie des Vorjahressiegers, dem Capitol Witzenhausen.Auch diese Häuser hätten gezeigt, wie vielfältig das Thema Nachhaltigkeit ist: Die Kronberger Lichtspiele haben ihr Dach begrünt, das Lumos unterstützt seine Mitarbeiter finanziell bei Sportaktivitäten und der Raucherentwöhnung. Das kommunale Kino in Eschborn bietet Flyer in Brailleschrift an, während das Kino Traumstern seine Programme bei einer ökologischen Druckerei anfertigen lässt. Die beiden Cineplexe lassen nicht mehr benötigte Werbebanner zu Taschen umnähen und das Capitol plant, Solarmodule anzuschaffen, um seine Ökobilanz zu verbessern. In diese Richtung geht auch die Idee des Bali-Kinos: Gemeinsam mit der Universität Kassel soll in einem Experiment geprüft werden, wie Kinobesucher auf die Einführung eines CO2-Preises reagieren würden.Minister Rhein zeigte sich in seiner Ansprache "begeistert von der Ideenvielfalt". Er freue sich, Urkunden überreichen zu können, mit denen die Betreiber ihr Engagement auch für die Gäste sichtbar machen könnten. besonders herzlich gratulierte er den Betreibern des Cineplex Baunatal, die viele bauliche Möglichkeiten ausgeschöpft hätten, um einen nachhaltigen Kinobetrieb zu gewährleisten.

Quelle: Blickpunkt:Film

