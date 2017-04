CinemaNext vor Nordamerika-Start

Gemeinsam mit dem US-Unternehmen CinTech gründet Ymagis ein eigenes Full-Service-Unternehmen für die Kinobranche im nordamerikanischen Markt. Unter Leitung von CinTech-Gründer Stan Hays wird das mehrheitlich von Ymagis gehaltene Unternehmen CinemaNext North America im zweiten Quartal an den Start gehen. Ymagis soll demnach 75 Prozent der Anteile an CinemaNext North America halten, die in Dallas beheimatete CinTech die restlichen 25 Prozent."Mit dieser neuen Partnerschaft gehen wir einen weiteren Schritt im Rahmen unserer Perform2020-Strategie, die vorsieht, den nordamerikanischen Kunden jenes Leistungsniveau zu bieten, für das CinemaNext bereits in Europa steht", so Jean Mizrahi , Gründer, Präsident und CEO der Ymagis-Gruppe. "Stan Hays und sein Unternehmen haben bereits eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung des US-Kinomarktes gespielt und genießen eine exzellente Reputation, die sich auf Qualität und Verlässlichkeit gründet. Unsere Unternehmen stehen gleichermaßen für Professionalität und Innovation, daher ist CinTech die perfekte Wahl für unser nordamerikanisches Engagement.""Dank der über 20jährigen Erfahrung, die enorme Projekte für riesige Ketten wie Carmike, Regal und AMC umfasst, wird unser gemeinsames Unterfangen sehr stark von Stan Hays' Können und Marktkenntnis profitieren", ergänzt Till Cussmann , Vizepräsident von CinemaNext, der darauf verweist, dass die Expansion in Nordamerika zu den Top-Prioritäten der Ymagis-Gruppe zählt. Aktuell betreibt Ymagis bereits ein Büro der Tochter Eclair in New York, das sich um Fragen der digitalen Content-Belieferung kümmert.Die Expansion in den USA kommt zu einer Zeit, in der die Ymagis-Gruppe mit zahlreichen Neuerungen aufwartet, die jüngst auch auf der CinemaCon präsentiert wurden. Dazu zählen neben der HDR-Technologie EclairColor, das Premiumkonzept Sphera und die Content-Plattform EclairPlay, die in den USA im zweiten Quartal an den Start geht und in Europa Schritt für Schritt gebietsweise eingeführt wird.Zu den Services, die CinemaNext North America mit Sitz in Dallas künftig anbieten wird, zählen unter anderem diverse Softwarelösungen, darunter nicht zuletzt das Theater Management System "Melody".

