CinemaNext enthüllt neues Premiumkino-Konzept

Großansicht CinemaNext präsentiert das Konzept Sphera erstmals auf der CinemaCon (Bild: CinemaNext/Atelier d' Architecture Lalo) CinemaNext präsentiert das Konzept Sphera erstmals auf der CinemaCon (Bild: CinemaNext/Atelier d' Architecture Lalo)

Großansicht EclairColor ist wesentlicher Bestandteil des Projektionssystems von Sphera (Bild: CinemaNext/Atelier d' Architecture Lalo) EclairColor ist wesentlicher Bestandteil des Projektionssystems von Sphera (Bild: CinemaNext/Atelier d' Architecture Lalo)

Unter dem Namen Sphera stellt CinemaNext als Teil der Ymagis-Gruppe auf der diesjährigen CinemaCon ein neues Premiumkino-Konzept vor."Mit dem Launch von Sphera, das neue Maßstäbe im Premiumbereich setzt, verpflichten wir uns, das bestmögliche Kinoerlebnis anzubieten", erläutert Till Cussmann , SVP von CinemaNext. "Unser gesamtheitliches Konzept umfasst Design, Projektion, Ton und Bildbearbeitung. Sphera kann dabei sowohl in Neubauten als auch in bestehenden Sälen umgesetzt werden und verbindet das ultimative Seherlebnis mit absoluter Flexibilität in der Programmgestaltung." Jean Mizrahi , Gründer und CEO der Ymagis-Gruppe, ergänzt: "Nachdem wir kürzlich mit EclairColor unsere neue digitale HDR-Farbtechnologie eingeführt haben, freuen wir uns außerordentlich, den Kinobetreibern mit Sphera die nächste Innovation vorstellen zu können. Unser Ziel ist es, den Kinos - ganz gleich welcher Größe - eine neue Schlüsseltechnologie zur Verfügung zu stellen, die sie in die Lage versetzt, das Erlebnis für ihre Gäste mit eindrucksvollem Bild, immersivem Ton und zeitgemäßem Design auf Topniveau dramatisch zu verbessern.Dank der Kombination von EclairColor und den modernsten Projektionstechnologien soll Sphera einer Pressemitteilung zufolge extrem kontrastreiches Bild mit satteren Farben und höherer Detailschärfe bieten. Die Sphera-Projektionssysteme verfügen dabei über 4K-Auflösung, die Projektionsflächen sollen von Wand zu Wand reichen, um den Betrachter noch stärker in das Geschehen zu ziehen. Nicht zuletzt 3D profitiere von der starken Projektionstechnik, die auch für HDR-Content ausgelegt ist."Unübertroffen" soll laut CinemaNext auch das verwendete Tonsystem sein, bei dem einzigartige Subwoofer-Technologie zum Einsatz komme, die den Bass für Besucher geradezu spürbar mache. Die für Sphera gewählte Lösung basiert dabei auf dem 3D-Tonsystem Dolby Atmos. CinemaNext betont dabei nicht zuletzt die Multifunktionalität der Installation - je nach abgespieltem Content sei ein einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Konfigurationen möglich, ohne dass dafür ein Tontechniker bemüht werden müsste.Flankiert werden sollen die herausragenden Eigenschaften bei Bild und Ton von einem nicht minder hochwertigen Design. Teil von Sphera ist ein diesbezügliches Konzept, dass Lobby- und Bar-Bereiche ebenso umfasst wie ein einzigartiges Design für die Sitze im Saal, die mit einem speziellen Material überzogen sind, das Lichtreflektionen vermindern soll. Hinzu kommt eine dynamisches Beleuchtungssystem im Saal, das unterschiedlichste Lichtstimmungen schaffen kann und schon im Vorprogramm Akzente setzen soll.CinemaNext präsentiert Sphera auf der CinemaCon am Stand 2313A im Augustus Ballroom des Caesar's Palace. Weitere Informationen unter www.spheracinema.com

Quelle: Blickpunkt:Film

