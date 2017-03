CinemaCon: Sony enthüllt Laserprojektor

Großansicht Auf der CinemaCon enthüllt Sony seine Kino-Laserprojektoren (Symbolbild) (Bild: Ryan Miller/Capture Imaging) Auf der CinemaCon enthüllt Sony seine Kino-Laserprojektoren (Symbolbild) (Bild: Ryan Miller/Capture Imaging)

Als letzter der vier großen Hersteller von Kinoprojektoren springt nun auch Sony auf den Laser-Zug auf. In Las Vegas stellt man den Prototypen eines neuen 4K-RGB-Laserprojektionssystems vor. Vom kommenden Dienstag bis zum Donnerstag haben Besucher der CinemaCon die Gelegenheit, den Prototypen im "Pompeian Ballroom" im Caesar's Palace in Augenschein zu nehmen, eine Voranmeldung ist dafür nicht erforderlich.Laut Sony soll das neue System nicht nur über Kontrastwerte verfügen, die "dramatisch über jenen unterlegener Laserprojektoren der ersten Generation" liegen sollen. Der Prototyp verfüge demnach über ein einzigartiges optisches System, bei dem zwei 4K-Bilder durch eine einzige Linse projiziert würden, was vor allem perfekte 3D-Projektion erlaube - und dies auf existierenden Silberleinwänden und unter Nutzung günstiger passiver Einweg-Brillen."Wir haben stets betont, dass wir das Thema Laser richtig anpacken werden - und zur richtigen Zeit", erklärt David McIntosh, Vice President von Sony Digital Cinema 4K Solutions Europe/Americas. "In einer Zeit ohne VPF-Modelle stellt Laserprojektion für jeglichen Kinobetreiber eine erhebliche Investition dar. Sollten Sie abgewartet haben, bis Lasertechnologie wirtschaftlich und technisch interessanter würde, ist es jetzt an der Zeit, einen zweiten Blick auf das Thema zu werfen."

Quelle: Blickpunkt:Film

