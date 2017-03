CinemaCon läuft sich international warm

Längst ist es Tradition, dass die CinemaCon in Las Vegas, die größte Kinomesse der Welt, mit dem International Day startet, bevor es ans Eingemachte geht (im heutigen Fall mit einer Präsentation von Sony) - mehr als 900 der insgesamt etwa 5000 Delegierten, die angereist sind, stammen nicht aus den USA. Entsprechend wird hier bereits die Basis für eine erfolgreiche CinemaCon gelegt. Keynote-Redner Andrew Cripps, neuer Chef von Fox International, hatte gute Nachrichten im Gepäck: "2016 war einmal mehr ein Rekordjahr für die Filmindustrie", sagt er zum Auftakt. "Das sollte uns optimistisch stimmen. Aber natürlich sollte der Optimismus nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns mit Herausforderungen konfrontiert sehen, über die wir reden müssen. Unser Publikum verändert sich, und man erreicht es immer schwieriger über traditionelle Medien. Die Produktion von Filmen ist teurer denn je. Auch die Marketingkosten scheinen nur in eine Richtung zu gehen - nach oben. Piraterie ist eine omnipräsente Bedrohung in einer Welt, die immer enger miteinander verbunden ist. Und die ständig wachsende Menge an Freizeitangeboten ist eine zusätzliche Herausforderung: Das Kino muss sich strecken, um wahrgenommen zu werden und seine Position zu verteidigen."Cripps ließ auch noch einmal das Kinojahr 2016 Revue passieren, verwies auf das weltweite Umsatzplus von einem Prozent im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2015. In den USA konnte ein neuer All-Time-Rekord verzeichnet werden, das internationale Ergebnis außerhalb der USA lag ungefähr auf dem selben Niveau wie im Vorjahr - wobei er anführte, dass die Zahlen in der jeweiligen Heimatwährung wohl besser aussähen, weil der Wert des Dollars im letzten Jahr so massiv zugenommen hat. 71 Prozent des weltweiten Einspiels seien außerhalb der USA erzielt worden. Die wachsende Bedeutung des internationalen Boxoffice ist allerdings vor allem dem Wachstumsmarkt China zu verdanken. Während das internationale Einspiel ohne China in den letzten zehn Jahren lediglich um 2,6 Prozent wachsen konnte, ist der Umsatz in China im selben Zeitraum um 36,5 Prozent gewachsen.Im vergangenen Jahr konnten sieben internationale Märkte mehr als eine Mrd. Dollar umsetzen - Deutschland gehört als Siebtplatzierter dazu. Die drei internationalen Topmärkte sind allerdings in Asien zu finden - China, Japan und Indien. Von den 20 Topmärkten konnten 19 ihre Umsatzzahlen steigern (jeweils in der Heimatwährung gemessen). Lediglich Deutschland verzeichnete ein Minus - ein deutliche Minus von mehr als 11 Prozent wohlgemerkt. Laut Cripps lag das an einem Mangel von zugkräftigem lokalen Produkt und der Fußball-EM. Dass kein Hollywoodfilm die Vier-Mio.-Besucher-Marke knacken konnte, ließ er indes unerwähnt. 95 Prozent aller Leinwände weltweit sein nunmehr digital, merkte er zum Abschluss seines 2016-Roundups an. Und er zeigte sich nach den Zahlen im ersten Quartal dieses Jahres zuversichtlich, dass sich auch 2017 wieder auf Rekordkurs befindet."Kurzfristig muss man sich keine Sorgen machen", betonte Cripps. "Was die langfristige Entwicklung anbetrifft, wird eine wichtige Rolle die Zusammenarbeit zwischen den Studios und den Kinos spielen. Und ich denke, da gibt es Bereiche, in denen wir unsere Sache noch besser machen können. Beide Seiten sollen davon profitieren."Mehrere große Trends machte er aus. Konsolidierung. Immer mehr ursprünglich lediglich nationale operierende Ketten würden sich zunehmend international engagieren. Das sei gut für die Industrie: Gelerntes ließe sich auf diese Weise global schneller und effektiver umsetzen. Premiumisierung. Die Zahl von Premiumkinos wächst ständig - aktuell gibt es weltweit 2300 davon. Zuschauer weltweit seien bereit, für ein besseres, individuelleres Kinoerlebnis höhere Preise zu bezahlen. Data. Cripps führte ein Zitat von Daniel Ariely, Professor an der Duke University an: "Big Data ist wie Teenagersex. Alle reden darüber, keiner weiß so richtig, wie es funktioniert, jeder denkt, dass die anderen es machen, und deshalb behaupten alle, dass sie es auch machen." Hier sei es auf Sicht nicht zielführend, auf die Zahlen dritter Parteien zu bauen oder sein eigenes Süppchen zu kochen. Es sei im Interesse aller Beteiligten, wenn die Kinos ihre Zahlen mit den Studios teilen würden - wie auch die Studios Zahlen hätten, die den Kinos helfen könnten. Nur so könne man wirklich von Big Data profitieren. "Hier stehen wir erst am Anfang, wir könnten unsere Sache noch viel besser machen", meinte Cripps. Marketing. Die Studios geben immer höhere Millionensummen dafür aus, ihre Filme beim Konsumenten zu bewerben. Cripps schlug vor, dass die Studios ihre Learnings mit den Kinos teilen sollten. Gleichzeitig sollten die Kinos sich ihrerseits noch stärker engagieren, das Produkt zu bewerben, das in ihren Häusern zu sehen ist." Zum Abschluss seiner Rede betonte Cripps noch einmal, dass wir in interessanten Zeiten leben würden: "Das Filmgeschäft ist gesund, wir müssen uns keine Sorgen machen. Aber wir dürfen uns auch nicht vor den Herausforderungen scheuen, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Wenn alle ihr Bestes geben, wird der internationale Markt weiterhin wachsen und an Bedeutung gewinnen."Im Anschluss sprach John Wenig, Präsident und Vorstandsvorsitzender der Wanda Cinemas, über Entwicklungen im chinesischen Markt. Zwei seiner Beobachtungen sollen hier kurz genannt werden. Obwohl der chinesische Markt nach Umsätzen gegenwärtig nicht so stark wächst wie erhofft, wurden 2016 in China erstmals mehr Kinotickets verkauft als in den USA - was China zum nunmehr besucherstärksten Markt der Welt macht. Und 80 Prozent aller Ticketverkäufe landesweit werden bereits online und mobil abgewickelt.Auf Anfrage von Blickpunkt:Film sagt CinemaCon-Organisator Mitch Neuhauser am Rande der Veranstaltung: "Technologische Innovationen spielen in diesem Jahr eine große Rolle. Vor allem aber ist die CinemaCon immer nur so gut wie das Produkt, das vorgestellt wird. Ich lehne mich nicht besonders weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Studios ein paar sagenhafte Präsentationen vorbereitet haben. Das müssen sie nicht tun, sie haben mit dem Tagesgeschäft genug zu tun. Dennoch haben sie viel Geld und Zeit in die Hand genommen, um den Kinobetreibern zu zeigen, wie wichtig ihnen der Kinomarkt ist. Ihre Unterstützung ist bemerkenswert. Und wurden regelrecht die Türen eingerannt. Ich freue mich auf die nächsten paar Tage."

