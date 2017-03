CinemaCon ehrt Salma Hayek

Großansicht Salma Hayek (Bild: Kurt Krieger) Salma Hayek (Bild: Kurt Krieger)

Die CinemaCon ehrt Salma Hayek am 30. März mit dem Vanguard Award. "Durch ihre Präsenz auf und außerhalb der Leinwand hat sich Selma Hayek als eine der produktivsten Schauspielerin unserer Zeit erwiesen. Von ihrer atemberaubenden Darstellung der Frida in dem gleichnamigen Film (Anm. d. Red.: für diese Rolle war Hayek für einen Oscar nominiert gewesen) über ihre komischen Rollen in Filmen wie ' Kindsköpfe ' hat sie nicht nur das weltweite Publikum mit ihrem breiten Repertoire an Rollen unterhalten, sondern sie hat sich den Dingen auch aufopferungsvoll wie niemand anderes angenommen", erklärt CinemaCon-Geschäftsführer Mitch Neuhauser. Lionsgate wird im Rahmen der CinemaCon Patrick Hughes' "The Hitman's Bodyguard" mit Selma Hayek präsentieren.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen