CinemaCon ehrt Jordan Peele

Die CinemaCon verleiht Jordan Peele für sein Regiedebüt " Get out " den Director of the Year Award. "Mit dem Phänomen 'Get On' wurde Jordan Peele auf einen Schlag zu einem ernstzunehmenden Faktor als begabter und außerordentlich talentierter Regisseur und Filmemacher. Er Publikum und Kritiker auf der ganzen Welt mit seinem originellen Regiedebüt gefesselt und in seinen Bann gezogen, ich will sogar sagen, hypnotisiert, und wir sind entzückt, ihn als Regisseur des Jahres auszuzeichnen", erklärt CinemaCon-Geschäftsführer Mitch Neuhauser."Get Out" spielt in einem Landhaus im Grünen, wo der junge Afro-Amerikaner Chris ( Daniel Kaluuya ) erstmals bei den Eltern seiner weißen Freundin Rose ( Allison Williams ) zu Gast ist. Der Empfang ist äußerst herzlich, doch dann lassen bizarre Zwischenfälle den Besuch zu einem Alptraum werden. Universal startet "Get Out" am 4. Mai in den deutschen Kinos.

