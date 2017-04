CineEurope zeichnet Kinepolis-Gruppe aus

Die Kinepolis-Gruppe wird im Rahmen der CineEurope mit dem International Exhibitor of the Year Award ausgezeichnet, der die Kinomesse alljährlich an den Kinobetreiber vergibt, der durch das, was er erreicht hat, neue Entwicklungen und seine führende Marktposition Standards gesetzt hat."Eddy Duquenne hat mit seinem Team bei Kinepolis eine der innovativsten Kinoketten Europas geschaffen. Ausschlaggebend für diesen Erfolg war auch der Führungsstil von Eddy höchstpersönlich. Wir freuen uns sehr, die Gelegenheit zu haben, Eddy und sein großartiges Unternehmen bei der CineEurope in diesem Jahr zu ehren", erklärt Andrew Sunshine, Vice President der Film Expo Group, die die Messe veranstaltet. Phil Clapp , President des Kinobetreiberverbands UNIC , ergänzt: "Kinepolis war unter den europäischen Kinobetreibern ganz vorne dabei, wenn es um Innovationen für den Kinobesuch geht und hat weiterhin Standards für neue und aufregende Ansätze gesetzt. Dabei haben sie nie vergessen, dass es der Kunde ist, der im Mittelpunkt des Handels stehen soll. Diese Auszeichnung ist eine passende Würdigung dessen, was Eddy und seine Kollegen erreicht haben."Die Kinepolis-Gruppe unterhält in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Luxemburg, der Schweiz und Polen 49 Kinos mit 500 Leinwänden und knapp 124.000 Plätzen.

Quelle: Blickpunkt:Film

