CineEurope zeichnet Disney-Duo aus

Großansicht Tony Chambers und Lee Jury erhalten in Barcelona den International Distributors of the Year Award (Bild: CineEurope) Tony Chambers und Lee Jury erhalten in Barcelona den International Distributors of the Year Award (Bild: CineEurope)

Tony Chambers, Head of Studio Sales and Distribution, und Lee Jury, Head of Studio Marketing EMEA der Walt Disney Company, werden am 22. Juni zum Abschluss der CineEurope in Barcelona mit dem International Distributors of the Year Award ausgezeichnet. Das Duo zeichnete in den vergangenen Jahren für zahlreiche erfolgreiche Kinostartkampagnen Disneys in Europa verantwortlich, darunter "Star Wars: Das Erwachen der Macht" Andrew Sunshine, Vice President des CineEurope-Veranstalters Film Expo Group: "Seitdem sie die Verantwortung für die Bereiche Sales, Distribution und Marketing für die EMEA-Region bei Disney übernommen haben, haben Tony Chambers und Lee Jury die Messlatte extrem hoch gelegt. Wir freuen uns, Tony und Lee für ihren Beitrag, der Disney 2016 zu einem Rekordboxoffice verholfen hat, ehren zu können."

Quelle: Blickpunkt:Film

