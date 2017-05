CICAE contra Netflix

Die Entscheidung des Festival de Cannes , zwei Netflix- Originals in den Wettbewerb aufzunehmen, hat in den vergangenen Tagen für etliche Schlagzeilen gesorgt. Bekanntermaßen hatte die Festivalleitung aufgrund der massiven Empörung französischer Kinobetreiber (die Vertreter im Festivalvorstand haben) bereits vor Beginn der diesjährigen Jubiläumsausgabe angekündigt, die Regeln ab dem kommenden Jahr zu ändern. 2018 würden demnach nur noch solche Filme in den Wettbewerb eingeladen, für die auch eine Kinoauswertung in Frankreich vorgesehen sei. Für dieses Jahr bleibt es allerdings bei der Wettbewerbsteilnahme von " Okja " und " The Meyerowitz Stories ".Wie kontrovers die Netflix-Filme in Cannes aufgenommen werden, zeigt sich unter anderem darin, dass die Einblendung des Netflix-Logos bei einem Pressescreening von "Okja" mit Applaus wie Buhrufen gleichermaßen quittiert wurde - und in der Tatsache, dass technische Probleme, derentwegen der Film nach lautstarken Protesten neu gestartet werden musste, von etlichen (vor allem deutschen) Medien über Stunden hinweg als gezielte Störung des Screenings fehlinterpretiert wurden. Streaming-Rivale Amazon wurde übrigens gleich noch in Sippenhaft genommen - obwohl man dort mit den Kinos kooperiert. Auch die Logoeinblendung vor " Wonderstruck " wurde von Buhrufen begleitet.Der internationale Arthouse-Verband CICAE jedenfalls begrüßt die Entscheidung der Festivalleitung erwartungsgemäß ausdrücklich. Das Festival in Cannes solle Filme zeigen, die tatsächlich in die Kinos kämen und nicht nur auf Online-Plattformen sichtbar seien. Dementsprechend bedaure man die Präsenz der Netflix-Titel im Wettbewerb und freue sich über die Entscheidung, die Regeln zu ändern. Man ermutige auch die anderen großen Festivals, dem Beispiel von Cannes zu folgen und ausschließlich Filme einzuladen, für die eine Kinoauswertung in allen Territorien möglich sei - wobei man sich in einer Erklärung explizit nicht nur auf den Wettbewerb, sondern auch andere "wichtige Sektionen" bezieht. Der Verband selbst werde seine Art Cinema Awards nur an solche Filme vergeben, die tatsächlich in die Kinos kommen sollen, so der einstimmig gefasste Beschluss.Schon zuvor hatte sich Christophe Tardieu, Leiter der staatlichen Filmförderungsbehörde CNC , gegenüber der "New York Times" extrem ungehalten darüber gezeigt, dass Netflix sich nicht auf eine französische Kinoauswertung habe einlassen wollen: "Es ist ein Paradebeispiel für den Kulturimperialismus der Amerikaner. Ich verurteile die Haltung von Netflix in dieser Frage. Sie zeigen absolute Unnachgiebigkeit und weigern sich, zu verstehen und zu akzeptieren, wie die Regelungen zum Schutz der Kultur in Frankreich aussehen."Dass eine reguläre Kinoauswertung in Frankreich für Netflix nicht infrage kommt, liegt indes auf der Hand. Denn tatsächlich hätte der Streamingdienst aufgrund der äußerst rigiden Fensterregelung im Nachbarland im Anschluss an einen Kinostart drei Jahre (nicht etwa Monate) warten müssen, bis er die Filme in Frankreich auch als Stream hätte zeigen dürfen. Dementsprechend erklärte Netflix' CCO Ted Sarandos bei einer Cannes-Party gegenüber Vertretern von "Variety", dass die Regeländerungen in Cannes es für sein Unternehmen "weniger attraktiv" machen würden, sich erneut am Festival zu beteiligen.Gänzlich ausschließen wollte er eine Rückkehr an die Croisette indes nicht. Man werde versuchen, Wege zu finden, mit denen man den Regeln gerecht werden könne, ohne eine Auswertungssperre auszulösen. Gegenüber "Variety" nannte Sarandos es zudem "geradezu paradox", wenn man sage, ein Film müsse auch kommerzielle Gesichtspunkte erfüllen, um zu einem Festival zugelassen zu werden. Konkurrent Amazon hat es da übrigens ein wenig einfacher. Denn obwohl das Streaming-Fenster selbstverständlich auch für den eTail-Giganten gilt, bietet dessen Videodienst jenseits der Abo-Titel auch Einzelabrufe an - für die in Frankreich lediglich ein viermonatiges Fenster gilt. "Wonderstruck" jedenfalls wird auch in Frankreich in die Kinos kommen.Tatsächlich scheint Netflix in Frankreich einen vergleichsweise schweren Stand zu haben. Zwar äußert man sich dort (wie auch bei Amazon) nicht zu konkreten Abo- oder gar Abrufzahlen. Ende 2016 sah es Experteneinschätzungen zufolge jedoch so aus, als würde der Streamingdienst das selbst gesteckte Ziel verfehlen, innerhalb von zwei Jahren nach dem Start im Jahr 2014 über eine Million Abonnenten zu gewinnen. Die (kleine) Pariser Netflix-Vertretung jedenfalls wurde mittlerweile geschlossen, ihre Aufgaben hat die Amsterdamer Zentrale übernommen.Das 36-monatige SVoD-Fenster steht in Frankreich übrigens schon seit geraumer Zeit zur Debatte. Lange Zeit sah es so aus, als könnte eine Verkürzung auf 22 Monate Realität werden, doch die Gespräche darüber scheiterten kurz vor dem Beginn des Festivals. Zwar herrscht relativ breite Einigkeit darüber, dass drei Jahre ein Anachronismus sind, allerdings müsste eine Regeländerung von Vertretern unterschiedlichster Branchen, von Kinobetreibern, über Sender und Pay-TV- sowie VoD-Anbieter bis hin zu verschiedenen Kreativenverbänden, abgesegnet werden. Für die derzeit geltende SVoD-Frist hat der französische Verband der Drehbuchautoren indes klare Worte: "Die Regeln sind idiotisch", so Pascal Rogard. Eine moderne Medienchronologie zu schaffen, werde eine wichtige Aufgabe für die nächste Kulturministerin sein. (Die Ernennung von Francoise Nyssen erfolgte wenige Tage, nachdem Rogard sein Statement abgab.)Marc Mensch

