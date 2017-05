Christiana Wertz verlässt IDM

Großansicht Christiana Wertz (Mitte) mit ihren Nachfolgerinnen Birgit Oberkofler und Renate Ranzi (Bild: IDM Südtirol / Haidar Phyrass) Christiana Wertz (Mitte) mit ihren Nachfolgerinnen Birgit Oberkofler und Renate Ranzi (Bild: IDM Südtirol / Haidar Phyrass)

Überraschung in Cannes . Und diesmal nicht im Wettbewerb, sondern am Rande des Festivals. Christiana Wertz , seit Gründung 2009 Leiterin der Südtiroler Filmförderung, verlässt zur Mitte des Jahres die IDM (vormals BLS). Wertz sucht in Deutschland eine neue berufliche Herausforderung im produzentischen Bereich. Das gab sie am im Rahmen des IDM-Lunches in Cannes bekannt.Ihre Nachfolge wird auf mehrere Schultern verteilt werden. Birgit Oberkofler, seit vielen Jahren für die IDM tätig, wird die Leitung des Bereichs Filmförderung übernehmen. Renate Ranzi, seit 2016 bei der IDM, leitet in Zukunft den Bereich Standortentwicklung, zu dem u.a. die verschiedenen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zählen, aber auch die jährliche Film- und Medienkonferenz Incontri oder das Script Lab Racconti.IDM- Direktor Hubert Hofer fand lobende Worte für das Engagement von Christiana Wertz: "Ihr ist es zu verdanken, dass Südtirol zu einem echten Filmland geworden ist, mit einer dynamisch wachsenden filmischen Infrastruktur und einem Filmschaffen, das sich ebenfalls weltweit sehen lassen kann."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen