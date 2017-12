Christian Schwochow: "Dann steht der Fernsehfilm am Abgrund"

Ich war schon in einigen Festival- und Wettbewerbsjurys. Ich mag das, weil ich auch selbst in der Situation bin, dass meine Filme bewertet werden. Ich finde es toll, hier einmal die andere Perspektive einzunehmen, weil man als Juror Filme anders ansieht als als Zuschauer. Das Festival in Baden-Baden ist dafür bekannt, dass das Niveau der Filme gut ist und Diskussionen auf einem hohen Niveau stattfinden. Körperlich finde ich diese Woche mit vier Filmen am Tag anstrengend. Auch wenn ich die Filme vorab schon einmal alleine gesehen habe. Wenn man da vorne sitzt, steigt auch jedes Mal der Adrenalinspiegel, weil man weiß, dass die ganzen Macher der Filme da sind.Doch, daran denke ich schon. Wenn ich, wie gerade eben, über einen Film sage, er bewegt sich stilistisch zwischen Soap und "TKKG", dann kommt das so aus mir heraus. Ich weiß, dass das so zugespitzt sehr verletzend sein kann. Auf der anderen Seite denke ich, wenn diese zwölf Filme , - da sind sehr schöne Sachen dabei -, die Top-Filme des Jahres sind, dann steht der Fernsehfilm am Abgrund. Wir müssen besser werden, sonst ist das in fünf oder zehn Jahren vorbei. Deswegen appelliere ich an meine Kollegen - ich schätze die ja alle, und ich will auch kritisiert werden -, wir müssen zusammen besser werden. Wir müssen bessere Filme machen, damit das Format Fernsehfilm am Leben bleibt.Für mich hat das Format total an Relevanz verloren. Als Zuschauer bin ich dem Format verloren gegangen. Wie sehr viele in meiner Generation und natürlich auch Jüngere. Das Angebot erreicht mich nicht. Das heißt nicht, dass es nicht gute Filme gibt. Aber das große Angebot an internationalen Serien besteht und ist durch die Plattformen einfach verfügbar. Das Niveau in Deutschland ist davon zum großen Teil weit entfernt. Mein letzter 90-Minüter fürs Fernsehen war über den NSU, "Heute ist nicht alle Tage" . Wahrscheinlich einer meiner wichtigsten Filme überhaupt. Ich würde es jederzeit wieder tun, wenn ich ein Thema habe, von dem ich glaube, es ist im 90-minütigen Format am besten aufgehoben. Mein Ansatz ist aber, dass diese Filme auf ein internationales Niveau kommen müssen. Viele Produktionen, die ich hier in Baden-Baden sehe, sind weit davon entfernt.Um das reifere Publikum muss man sich keine Sorgen machen. Die sind überversorgt. Mit diesen vielen, vielen Krimis und den Historienfilmen, die ich zum Teil ja auch gemacht habe. Wenn man aber das junge Publikum zurückholen will, muss sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen überlegen, wie man es schafft, anspruchsvolle Themen mit einer modernen Erzählweise zu kombinieren. Das müssen wir lernen. Oft kann man beobachten, dass ein Thema, das ein heißes Eisen anpackt oder in eine unbequeme Welt hineinleuchtet, nicht zu einer mitreißenden Geschichte führt. Die Geschichten entwickeln oft keinen Sog. Sie sind gut gemeint, aber nicht gut erzählt. "Katharina Luther" ist ein gelungenes Beispiel für einen Film, der den Bildungsauftrag ernst nimmt und trotzdem das jüngere Publikum mitnimmt.Das schließe ich nächste Woche in Babelsberg ab. Ich habe die Mischung für Baden-Baden unterbrochen. Anfang März wird es gesendet.Das ZDF zeigt die Serie Samstag, Sonntag, Montag in Doppelfolgen. Nicht als Dreiteiler, sondern in einzelnen Folgen mit Abspann usw. Es sind 6 x 52 Minuten. In der selben Woche läuft "Bad Banks" zuvor noch auf Arte und steht noch eine Woche früher bereits in den Mediatheken.Nein, dann mache ich wieder Kino. " Die Deutschstunde " von Siegfried Lenz. Im März gehen die Dreharbeiten los. Dabei handelt es sich mal wieder um eine Zusammenarbeit mit meiner Mutter Heide als Drehbuchautorin.Das Gespräch führte Frank Heine

