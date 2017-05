Chris Dodd gibt MPAA-Vorsitz ab

Ex-Senator und MPAA -Chef Christopher Dodd verlässt den US-Studioverband. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" meldet, führt Dodd selbst den Schritt auf sein Alter zurück; er wird am 27. Mai 73 Jahre alt. Als er den Posten 2011 angetreten habe, wollte er die Motion Picture Association of America ursprünglich nur fünf Jahre lang leiten. Er habe sich später jedoch auf eine Verlängerung seiner Amtszeit um maximal zwei Jahre eingelassen, um der Organisation Zeit für die Suche nach einem Nachfolger zu geben. Dass die MPAA die Zeit nutzte, zeigt die Tatsache, dass sie parallel zur Ankündigung des Abschieds von Dodd bereits einen Nachfolger präsentieren konnte.Charles Rivkin, ehemaliger US-Botschafter in Frankreich und Monaco (2009 bis 2013) sowie von 2014 bis 2017 stellvertretender Minister für Wirtschaftsangelegenheiten im Kabinett von Barack Obama unter Außenminister John Kerry, wird den Vorsitz der MPAA am 5. September übernehmen. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, wird Dodd sich auch nach dessen Amtsantritt noch für die MPAA engagieren, Ziel sei es, die Übergabe der Geschäfte bis Anfang kommenden Jahres abzuschließen.Anlässlich seines Abschieds erklärte Dodd, dass er bis September voll im Amt bleiben werde und kündigte für die nahe Zukunft unter anderem eine neue, große Initiative zum Kampf gegen Online-Piraterie an. Das Scheitern der Gesetzesinitiative SOPA ("Stop Online Piracy Act") fiel in die Amtszeit von Dodd als MPAA-Vorsitzender.Rivkin ist auch in der Filmbranche kein Unbekannter. Er arbeitet von 1988 bis 2003 bei der Jim Henson Company, davon zwischen 2000 und 2003 als deren Präsident und CEO. Zwischen 2005 und 2009 arbeitete er als Präsident und CEO des Animationsstudios Wild Brain Entertainment. Seine Cousine Jamie Alter Lynton ist mit Sony -CEO Michael Lynton verheiratet.

Quelle: Blickpunkt:Film

