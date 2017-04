Chinesisches "Lola rennt"-Remake in Planung

Großansicht Mit "Lola rennt" schaffte Franka Potente ihren Durchbruch. Jetzt ist ein chinesisches Remake geplant (Bild: Prokino (Filmwelt)) Mit "Lola rennt" schaffte Franka Potente ihren Durchbruch. Jetzt ist ein chinesisches Remake geplant (Bild: Prokino (Filmwelt))

Mehr als zwei Mio. Kinobesucher in Deutschland waren 1999 dabei, als Franka Potente mit "Lola rennt" ihren Durchbruch schaffte. Nun plant die chinesische Road Pictures ein Remake von Tom Tykwers Klassiker, in dem Zhu Zhu (" Marco Polo ") die Hauptrolle spielen und als Ausführende Produzentin fungieren soll. Das gab das Unternehmen im Rahmen des Beijing International Film Festival zusammen mit weiteren Projekten bekannt.So wird Road Pictures bei %Andrew Nicols% SciFi-Thriller "Anon" mit Clive Owen und Amanda Seyfried , an dem die deutsche Produktionsfirma K5 Media Group beteiligt ist, als Kofinanzier fungieren. Weitere Projekte, die Road Pictures jetzt in Peking verkündete, sind "The Diamond Age", eine Verfilmung von Neal Stephensons gleichnamigem SciFi-Kultroman, die englischsprachige TV-Serie "Creation Of The Gods" und die romantische SciFi-Komödie "Robots"."Road Pictures ist ein weltweit operierendes Film- und Entertainmentunternehmen mit Aktivitäten, die die gesamte Verwertungskette abdecken. Wir haben ein internationales Team mit Erfahrungen in Produktion sowie Film- und Entertainmentmarketing. Zusammen mit unseren internationalen Partnern haben wir uns zum Ziel gesetzt, Filme zu produzieren, die die chinesische Kultur und den ganzheitlichen Ansatz des Hollywood-Kinos miteinander kombinieren, um weltweites Entertainment zu erschaffen", erklärte Unternehmensgründer Cai Gongming.

Quelle: Blickpunkt:Film

