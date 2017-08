Chinesischer Rekordfilm kommt auch nach Deutschland

Großansicht "Wolf Warrior 2" kommt auch nach Deutschland "Wolf Warrior 2" kommt auch nach Deutschland

Mit einem Einspiel von umgerechnet mehr als 600 Mio. Euro ist Wu Jings Actioner "Wolf Warrior 2" der erfolgreichste Film aller Zeiten am chinesischen Boxoffice und wurde dort erst am vergangenen Wochenende nach mehreren Wochen von Platz eins der Kinocharts verdrängt ( wir berichteten ).Als Auftakt der künftig monatlich stattfindenden chinesischen Filmreihe Guang Hua Movies wird "Wolf Warrior 2" nun ab 14. September auch in 21 Städten in Deutschland in den Kinos zu sehen sein. Das teilt der Organisator der Reihe, die in Frankfurt ansässige Gung Hua Kultur- und Mediengruppe, Verleger der chinesischsprachigen Zeitung "Nouvelles d'Europe", heute mit. Die Filme der Reihe sollen sich dabei an deutsches und chinesisches Publikum richten. Jens-Peter Kirschnick verantwortet die Reihe: "Wir haben bereits mit einzelnen Arthouse-Filmen experimentiert, aber deutlich bessere Erfahrungen mit Mainstream-Inhalten gemacht. Die sprechen beide Zielgruppen einfach besser an. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt den erfolgreichsten Film in China nach Deutschland bringen können."

Quelle: Blickpunkt:Film

