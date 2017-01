China Film Co. vor möglichem Einstieg bei Ymagis

Laut einer Pressemitteilung plant die China Film Co., eines der führenden chinesischen Film- und TV-Unternehmen, den Erwerb von 15 Prozent der Anteile an Ymagis SA. Die Ymagis-Gruppe bestätigt zwar fortgeschrittene Verhandlungen mit der China Film Equipment Corporation (CFEC), einer Tochter der China Film Co., betont jedoch, dass noch keinerlei Abkommen erzielt oder gar vom Ymagis-Vorstand abgesegnet worden sei.Die laufenden Gespräche seien Teil der Strategie von Ymagis, ihr Geschäft weiter zu internationalisieren, auch im asiatischen Markt. Im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften werde Ymagis die Börsen informieren, sobald eine Einigung finalisiert und abgesegnet sei.Der Handel mit Ymagis-Anteilen wurde als Reaktion auf die Mitteilung der China Film Co. vorübergehend ausgesetzt, soll aber bereits am morgigen Freitag wieder aufgenommen werden.

Quelle: Blickpunkt:Film

