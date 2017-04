"Chance auf Initialzündung"

Ich hatte immer das Gefühl, dass dringender Nachholbedarf besteht, nicht zuletzt weil die Branche in Deutschland so weit verstreut ist. In Kanada gibt es die Hochburgen Montreal und Vancouver, in Neuseeland Wellington und in England natürlich London. Hierzulande haben wir große Unternehmen in Stuttgart, München, Frankfurt, Berlin oder Hamburg, im Grunde sind wir in alle Himmelsrichtungen verstreut. Mir ging es darum, die Branche an einen Tisch zu bringen, den Zusammenhalt zu stärken, indem man etwa gemeinsame Events organisiert. Im Kern der Visual Effects Society steht der Gedanke, die Kunst, die in unserer Branche entsteht, zu würdigen und vor allem auch nach außen zu tragen. Sei es mit Screenings, bei denen aktuelle Kinofilme mit hohem VFX-Anteil gezeigt werden oder durch die Society Awards, die einmal im Jahr vergeben werden. Jetzt mit am Tisch zu sitzen und die Chance zu erhalten, die Aufmerksamkeit für unseren Standort weiter zu schärfen, ist großartig. Seit Jahren arbeiten deutsche Unternehmen an zahlreichen großen US-Blockbustern. Ironischerweise ist das im Ausland bislang stärker zur Kenntnis genommen worden, als hierzulande. Jetzt verfügen wir über die Möglichkeit, gegenüber der Politik, Förderern und Produzenten mit einer Stimme aufzutreten und daran zu arbeiten, dass visuelle Effekte auch in der Außenwahrnehmung den Stellenwert erhalten, den sie in der Produktion schon längst innehaben.Das ist in der Tat ein Knackpunkt. Solange wir Außerirdische oder Dinosaurier erschaffen, ist die Sache klar. Da weiß jeder, dass sie computeranimiert sein müssen. Aber dann hört es auch schon auf. Es gibt unglaublich viele unsichtbare Effekte, gerade auch in kleineren Produktionen oder sogar im Arthouse, die einem schlicht nicht ins Auge fallen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Vor ein paar Jahren haben wir mit Guy Ritchie an "Codename U.N.C.L.E." gearbeitet, für den wir das Berlin von 1963 wieder auferstehen ließen. Das muss auf einem Level geschehen, bei dem es niemandem auffällt, ansonsten wird man aus der Story des Films gerissen. Das ist so ein wenig die Ironie, die mit unserer Arbeit einhergeht: Je besser wir unseren Job machen, desto weniger wird er mitunter von Außenstehenden gewürdigt. Aus diesem Grund ist es uns ein enormes Anliegen, die Leute für das, was wir tun, zu sensibilisieren. Denn es ist sehr viel mehr, als man gemeinhin denken mag.Genau das ist die Crux. Wir müssen den Nachwuchs nicht nur ausbilden, sondern ihm auch eine Perspektive bieten, wenn wir ihn halten wollen. Sicherlich wollen Einzelne gerne die Welt sehen und viel reisen, zumindest vorübergehend. Aber andere suchen nach einer stetigen Beschäftigung, einer langfristigen Perspektive und nicht nach einer Buchung für wenige Monate. Genau daran mangelt es. In der derzeitigen Situation ist es für VFX-Unternehmen in Deutschland praktisch unmöglich, über einen gewissen Mitarbeiterstamm hinaus zu wachsen, der je nach Projekt dann um zahlreiche befristete Stellen ergänzt wird - was wiederum eigene Probleme schafft. Denn kurzfristig einen hohen Bedarf an VFX-Experten zu decken, ist nicht immer ganz einfach - so schnell kann man den Nachwuchs gar nicht ausbilden oder die Leute aus dem Ausland zurückholen. Um nachhaltiges, organisches Wachstum zu erreichen, benötigen wir schlicht eine gewisse Planbarkeit - und genau diese könnte uns eine Förderung bringen, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen unserer Branche orientiert.Leider überhaupt nicht. Das Problem ist, dass man mindestens 13 Mio. Euro an Herstellungskosten in Deutschland geltend machen muss, um ein Kinoprojekt über den GMPF gefördert zu bekommen. Das liegt deutlich über dem, was eine einzelne VFX-Facility in Deutschland derzeit mit ihren Kapazitäten anbieten könnte. Es müsste erst einmal organisches Wachstum über mehrere Jahre stattfinden, bevor man aus VFX-Sicht dahin käme, eine solche Untergrenze definieren zu können. Entsprechend greift der GMPF für uns nur, wenn in Deutschland gedreht wird. Genau das ist aber das Problem: Die allermeisten Großproduktionen drehen nicht in Deutschland, viele könnten es schon gar nicht, weil der Aufwand, die Crews herzuholen, viel zu groß ist. VFX-Aufträge werden losgelöst vom Drehort über die ganze Welt verteilt, ohne dass man Produktionsbüros oder ganze Crews verlegen müsste. Dementsprechend böte eine gezielte VFX-Förderung eine einmalige Chance, die vom GMPF bislang leider noch nicht genutzt wurde.Ich glaube, dass alle Beteiligten verstanden haben, dass eine gezielte, effektive und nachhaltige Förderung der VFX-Wirtschaft nur dann möglich ist, wenn man den physischen Dreh vor Ort nicht zur Bedingung macht. Das muss im Rahmen des DFFF II auf jeden Fall berücksichtigt werden, ansonsten stoßen wir lediglich in die gleiche Kerbe wie mit dem DFFF I und dem GMPF. Wir haben diesbezüglich auch schon etliche Gespräche geführt und ich denke, wir sind durchaus auf offene Ohren gestoßen. Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus zum Beispiel hat sich erst kürzlich sehr positiv zum neuen DFFF-Modell geäußert und ebenso wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters festgestellt, dass dringend etwas für die deutsche VFX-Industrie als wichtiger Zukunftsbranche getan werden muss. Wenn man das ernst meint - und davon gehe ich aus - muss man der Realität ins Auge blicken, dass die allermeisten unserer potenziellen Kunden im Ausland sitzen und nicht in Deutschland drehen.Angenommen, die Ausnahme käme. Wäre Deutschland rein aus Fördergesichtspunkten dann nicht trotzdem noch zweite Wahl hinter z.B. Kanada?Nein, das wäre nicht so, dazu ist der Bedarf an VFX-Dienstleistungen einfach zu groß und wir hier in Deutschland auch zu gut. Es gibt ja praktisch keinen Film mehr, der ohne Visual Effects auskommt. Bei den Marvel -Blockbustern sind 100 Prozent aller Einstellungen VFX-Einstellungen, selbst Komödien haben mittlerweile regelmäßig hunderte von VFX-Shots. Es gibt unglaublich viel Arbeit, aber damit Aufträge planbar und in einem Umfang nach Deutschland kommen, der weiteres, nachhaltiges Wachstum ermöglicht, brauchen wir ein Anreizinstrument - und zwar in Form einer automatischen Förderung, die absolut verlässlich ist. Dabei sprechen wir speziell für den VFX-Bereich wahrlich nicht von riesigen Summen. Gemessen an dem, was ab 2018 im DFFF-Topf liegen soll, sind es geradezu Peanuts, die uns aber einen enormen Schub verleihen würden. Die Politik hat die große Chance, für eine Initialzündung zu sorgen. Ich hoffe sehr, dass man sie nutzt.Es gibt viele Stoffe, bei denen es sich lohnt, sie als Koproduzent zu unterstützen. Ambitionierte Produktionen, die sich unsere Arbeit ansonsten niemals leisten könnten. Für uns wiederum bringt der Einstieg während der Finanzierungsphase die vielzitierte Planbarkeit, schließlich können wir die damit verbundenen Aufträge Monate im Voraus einbuchen. Ich denke, wir werden schon in Kürze erste Projekte bekannt geben können, an denen sich Rise Pictures beteiligt.Wir haben uns grundsätzlich sortiert, jetzt können wir damit beginnen, erste Events zu organisieren, die das Ganze so interessant machen und die, wie ich glaube, noch einmal eine große Sogwirkung entfalten werden. Selbstverständlich werden wir die FMX als Treffpunkt nutzen, wo man sich austauschen und womöglich schon konkreter über das weitere Vorgehen beraten kann. Übrigens bedeutete die Gründung der deutschen Sektion nach Angaben der Society den größten Neuzuwachs an Mitgliedern aus einem Land auf einen Schlag. Ich denke, dass wir die 100 bald voll haben. Die VES ist ja kein Dachverband der Unternehmen, sondern eine Vereinigung der Künstler. Weltweit sind es jetzt an die 3800 Mitglieder und es werden ständig mehr.Marc Mensch

