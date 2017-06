Champions League verschwindet aus dem Free-TV

Die Spiele der Fußball-Champions-League werden ab der Saison 2018/19 für die kommenden vier Spielzeiten in Deutschland und Österreich erstmals exklusiv im Pay-TV und als Streaming-Angebot ausgestrahlt; Übertragungen im Free-TV wird es nicht geben.Wie Sky Deutschland heute mitteilt, habe man sich die entsprechenden Rechte gesichert und werde die Champions-League weiterhin via Kabel, Satellit, IPTV und Web/Mobile anbieten. Die Streamingrechte hat Sky an die Perform Group sublizenziert, die die Spiele auf ihrem Streamingdienst Dazn zeigen wird. Carsten Schmidt , Vorsitzender der Geschäftsführung Sky Deutschland: "Wir sind mit dem Ausgang der Rechte-Ausschreibung sehr zufrieden. Sky ist und bleibt damit auch in den kommenden vier Jahren die Heimat der UEFA Champions League in Deutschland und Österreich.Mit der Bundesliga, der UEFA Europa League, der Formel 1, ATP Tennis, der EHF Champions League und der European und US PGA Tour im Golf bieten wir unseren Kunden das Beste aus der Welt des Sports."James Rushton, Mitglied der Geschäftsführung der Perform Group & CEO von Dazn: "Wir sind extrem stolz, die UEFA Champions League ab der Saison 2018/2019 auf Dazn anbieten zu können. Dieses Recht ergänzt unser Live-Angebot an europäischem Spitzenfußball perfekt. Dazu erleben Fans bei Dazn die Premier League, La Liga, Serie A und Ligue 1 live sowie umfassende Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga."Das ZDF , das die Spiele der Champions League auch in der kommenden Saison noch im Free-TV zeigen wird, ist beim Rechtepoker leer ausgegangen. Intendant Thomas Bellut nennt den Grund: "Wir hätten unseren Zuschauern gerne auch über 2018 hinaus die Livespiele der Champions League gezeigt. Deshalb hat das ZDF ein sehr gutes Angebot abgegeben. Als beitragsfinanzierter Sender gab es dafür allerdings eine klar definierte Obergrenze. Wir sind auch ohne die Rechte wettbewerbsstark und haben Alternativen. Anstelle der Übertragungen können wir künftig in andere hochwertige Programmangebote investieren."

Quelle: Blickpunkt:Film

