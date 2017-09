Casey Affleck in Kultromanverfilmung

Großansicht Casey Affleck (Bild: Kurt Krieger) Casey Affleck (Bild: Kurt Krieger)

Oscar-Gewinner Casey Affleck arbeitet zum ersten Mal mit Joe Wright zusammen. Das Projekt ist die Verfilmung von John Williams' gefeiertem Roman "Stoner", der bei seiner Erstveröffentlichung Mitte der Sechzigerjahre zwar noch keinen Erfolg hatte, erst mit Erscheinen der Neuausgabe im Jahr 2006 bei der internationalen Kritik große Beachtung gefunden und sich dann auch zum Publikumserfolg entwickelt hat. Als Drehbuchautor ist Andrew Bovell an Bord, der zuvor " Lantana " und " Auftrag Rache " geschrieben hat. Produktionsfirma ist interessanterweise Blumhouse Productions, die üblicherweise für ihre Horrorfilme bekannt ist. Jason Blum hatte sich die Verfilmungsrechte an "Stoner" 2011 gesichert.Die Geschichte spielt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und erzählt von William Stoner, der als Sohn eines Farmers zum Studium auf eine Universität geschickt wird und dort seine Liebe zur englischen Literatur entdeckt. Schließlich wird Stoner Dozent für englische Literatur, geht eine unglückliche Ehe ein, entfremdet sich von seinen Eltern und lebt in einem akademischen Beruf mit Mühsalen und ohne Glanz.Casey Affleck gewann für seine schauspielerische Leistung in " Manchester by the Sea " den Oscar. Unlängst drehte er mit Robert Redford "The Old Man and the Gun" und inszenierte sich selbst in "Light of My Life". Joe Wright lieferte zuletzt " Churchill - Die dunkelste Stunde " ab.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen